Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Ligin en renkli takımlarından biri olduk

        Selçuk İnan: Ligin en renkli takımlarından biri olduk

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle ligin en renkli takımlarından biri olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 00:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligin en renkli takımlarından biri olduk"

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kocaelispor, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, sözlerine Antalyaspor'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

        Maçta mücadelelerini verdiklerini, kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden İnan, kaybettiklerini ve maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.

        "GÜZEL İŞLER YAPTIK"

        Sezonun kendileri açısından 3 periyota böleceğini anlatan İnan, "Birinci periyot sahada mücadele, oyun vardı ancak takım yeniydi. Skor alamama problemi vardı. İkinci periyot ise belki de teknik direktörlük kariyerimdeki en güzel, başarılı dönemlerden biriydi. Hem oyun hem de skor olarak güzel işler yaptık. Üçüncü periyotu ise düşüş olarak değerlendirebiliriz." dedi.

        "LİGİN EN RENKLİ TAKIMLARINDAN BİRİ OLDUK"

        Kendilerini sezon boyunca destekleyen taraftara teşekkür eden İnan, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle, takımıyla ligin en renkli takımlarından biri olduk. Benim için ligi ilk 10 içinde bitirmek kabul edilir bir şey. Bu zorlu sezon bitti. Şimdi daha fazla çalışma zamanı." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın Çin ziyareti sona erdi

        ABD Başkanı Trump'ın, Pekin'deki tarihi ziyareti sona erdi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile temaslarına ilişkin "Xi ile başkalarının çözemediği birçok farklı sorunu çözdük, 'muhteşem ticaret' anlaşmaları yaptık. İran konusunda Xi ile çok benzer düşünüyoruz" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti