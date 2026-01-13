Selçuk Şahin: Guendouzi için 30 milyon Euro bana yüksek geldi

Teknik Direktör Selçuk Şahin, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Turkcell Süper Kupa finali ile son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışı, kariyer planlaması ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, Süper Kupa finalinde sarı-lacivertli ekibin daha organize bir oyun sergilediğini ve mücadeleyi hak ederek kazandığını belirterek, "Fenerbahçe adına iyi bir karşılaşma oldu. Uzun zamandır böyle bir maça hasret kalmış bir camia ve onlar adına keyifliydi. Galatasaray adına beklenenin altında bir maç oldu. Tabii eksik oyuncuları vardı. Fenerbahçe adına da eksik oyuncular vardı. Maç, sezonun ikinci yarısının çekişmeli geçeceğini gösterdi. İki takım yarış halinde olacak gibi duruyor. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanır gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZDAKİLERİ UYGULAYABİLECEĞİMİZ NET BİR YER OLURSA, YENİDEN SÜRECE GİRMEK İSTİYORUZ"

Son olarak Süper Lig'de Eyüpspor'u çalıştıran Selçuk Şahin, kariyer planlamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Eyüpspor'da 8 haftalık bir süreç geçirdik. Oyun olarak memnun olduğumuz, skor olarak memnun olmadığımız bir süreçti. Ülkede skor alamadığınız zaman oynadığınız oyunun karşılığı olmuyor. Oyun olarak kafamızda olanı yaptığımız bir süreçti. Şimdiki süreçte bekliyoruz. Ülkede çok istemediğimiz bir şey ama hoca değişikliği çok fazla olduğu için bize de teklifler geliyor. Kafamızdakileri uygulayabileceğim net bir yer olursa tekrar sürecin içerisine girmek istiyoruz. Şu anda hazırlanıyoruz, maçları izliyoruz, takip ediyoruz. Bu dönemde biz de maç izleyerek, güncel futbolu takip ederek hazırlanmaya çalışıyoruz."