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Selçuk Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
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Selçuk Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Hangi bölümler var?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları kendilerine ve puanlarına uygun üniversiteleri araştırmaya başladı.Selçuk üniversitesi'nin puanları da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Selçuk üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? Hangi bölümler mevcut? İşte detaylar

31.07.2018 - 15:12 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Selçuk Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul)
(Ücretsiz)		 SAYISAL
(2017:YGS-2)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 321.692


 276,72111
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)		 DİL
(2017:DİL-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 44.915
41.500
35.400
35.100		 263,12309
258,23464
262,63206
243,64045
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 52.161
51.300
42.600
42.800		 243,43898
233,33642
241,36424
218,34590
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arap Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2		 62
62
62
57		 33.251
27.200
22.800
18.800		 348,71761
365,47013
352,53678
367,25054
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arap Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2		 62
62
62
57		 40.288
33.200
29.500
23.800		 332,97780
350,52863
335,20846
350,10774
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji EA
(2017:TM-3)		 65 + 2
65 + 2
75 + 2
75 + 2		 67
67
77
77		 481.478
494.000
408.000
390.000		 231,26700
251,83617
244,76050
238,35102
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 65 + 2
65 + 2
75 + 2
75 + 2		 67
67
77
77		 522.558
554.000
463.000
432.000		 218,06466
238,79734
233,45165
228,58344
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-2)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 271.530
263.000
225.000
214.000		 236,37935
229,05986
233,68538
229,94666
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
0 + 0		 82
82
82
0		 62.715
47.100
37.200
 380,49823
402,63134
395,81564
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)
(Ücretsiz)		 SAYISAL
(2017:YGS-2)		 70 + 2
60 + 2
60 + 2
40 + 1		 72
62
62
41		 108.670
56.400
41.400
37.200		 363,20625
439,68501
417,23715
436,43622
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 89.723
89.200
80.100
77.400		 344,62771
346,46468
329,66584
338,99252
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1		 58
50
44
33		 139.343
132.000
115.000
107.000		 301,17229
305,04501
295,60348
304,51414
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 134.729
139.000
119.000
116.000		 304,59280
299,38766
292,69877
296,48629
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1		 58
50
44
33		 165.315
164.000
142.000
136.000		 283,42581
280,65999
275,55227
278,98903
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) SAYISAL
(2017:MF-4)		 14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1		 15
13
19
15		 178.921
170.000
146.000
135.000		 275,08787
276,86075
272,79220
279,19670
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.)
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1		 15
13
19
15		 207.225
196.000
172.000
161.000		 259,98687
261,49942
256,95297
260,80731
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma SAYISAL
(2017:MF-2)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 214.306
222.000
179.000
170.000		 260,63781
247,85876
256,13024
254,47662
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyokimya SAYISAL
(2017:MF-3)		 30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 31
0
0
0		 254.704


 244,32383
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyoloji SAYISAL
(2017:MF-2)		 45 + 2
35 + 1
35 + 1
30 + 1		 47
36
36
31		 252.129
206.000
221.000
235.000		 243,92783
256,02766
235,64641
205,87042
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyoteknoloji SAYISAL
(2017:MF-3)		 40 + 1
30 + 1
0 + 0
0 + 0		 41
31
0
0		 256.046
256.000

 243,78728
232,78157
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 35 + 1
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 11
35
72
72		 Dolmadı
Dolmadı
205.000
197.000		 Dolmadı
Dolmadı
240,26103
239,64952
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi(Fakülte) EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 79.045
73.100
56.500
54.400		 367,40929
387,15592
366,40089
372,44196
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 99.727
104.000
65.000
64.100		 354,60635
368,74985
360,11033
363,76218
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği SAYISAL
(2017:MF-3)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3		 103
103
103
113		 19.477
17.800
16.900
16.700		 449,28160
457,42745
437,65774
447,22407
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 159.832
157.000
131.000
129.000		 291,65772
285,42363
286,74926
283,26293
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık SAYISAL
(2017:MF-3)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 31.638


 426,42553
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi EA
(2017:TM-3)		 22 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 23
0
0
0		 506.963


 224,70868
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
(KKTC Uyruklu)		 EA
(2017:TM-3)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1		 58
50
44
33		 129.877
116.000
96.900
87.200		 308,35131
319,05804
312,12786
326,71780
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 80.156
70.700
61.700
57.300		 354,92379
369,18745
352,24936
367,82548
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 119.218
110.000
93.900
91.700		 316,99803
324,54595
315,20438
321,46127
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1		 58
50
44
33		 156.075
146.000
123.000
119.000		 289,46066
293,89153
289,67975
293,24339
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) SAYISAL
(2017:MF-4)		 14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1		 15
13
19
15		 170.339
159.000
134.000
126.000		 280,28855
284,22543
281,09949
287,42665
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1		 15
13
19
15		 197.562
178.000
153.000
151.000		 264,77982
271,98087
267,87991
267,61214
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 119.445
105.000
85.200
81.000		 316,82032
330,02179
324,07691
334,37364
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-4)		 30 + 1
20 + 1
10 + 1
10 + 1		 31
21
11
11		 199.570
160.000
102.000
98.200		 263,77711
283,81819
307,29890
314,17551
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Fars Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 60 + 2
50 + 2
60 + 2
45 + 2		 62
52
62
47		 72.012
59.800
59.200
43.900		 257,66631
286,16758
270,19939
286,38464
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 420.462


 245,06381
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Fizik SAYISAL
(2017:MF-2)		 10 + 1
15 + 1
0 + 0
0 + 0		 11
8
0
0		 279.378
Dolmadı

 233,37591
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-1)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 54.735
50.500
41.100
39.900		 237,50451
235,22141
245,50005
229,14157
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 102.683


 352,94243
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 87.851


 361,68461
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 275.141
212.000
152.391
109.000		 275.141
212.000
152.391
109.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 213.159
162.000
118.644
91.000		 304,29959
319,78536
310,55124
316,56887
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Gıda Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 215.133
203.000
170.000
157.000		 256,16586
257,32235
258,16920
262,99297
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 210.035
203.000
139.206
94.400		 305,39579
305,22629
302,18859
314,73943
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 157.167
137.000
101.836
73.900		 326,01883
330,42646
318,18461
326,86323
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 159.880
143.000
112.000
104.000		 286,93929
295,93595
297,97374
307,92261
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 192.534
188.000
141.000
138.000		 267,50762
265,53875
276,13708
277,46062
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 160 + 4
160 + 4
160 + 4
160 + 4		 164
164
164
164		 116.545
108.000
89.700
88.500		 324,02050
325,97370
323,51018
323,56383
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik(Yüksekokul)
(Ücretsiz)		 SAYISAL
(2017:YGS-2)		 70 + 2
60 + 2
50 + 2
95 + 3		 72
62
52
98		 159.549
136.000
128.000
139.000		 331,88500
373,83391
333,56714
333,66392
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk EA
(2017:TM-3)		 300 + 8
300 + 8
300 + 8
400 + 10		 308
308
308
410		 18.270
18.300
16.400
22.500		 425,11068
438,28683
410,49988
411,33612
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 300 + 8
300 + 8
300 + 8
300 + 8		 308
308
308
308		 23.845
24.100
22.800
27.700		 416,71625
430,21541
400,54520
403,04443
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA
(2017:TM-1)		 50 + 2
40 + 1
30 + 1
30 + 1		 52
41
31
31		 75.848
67.200
64.000
60.100		 355,80381
383,22037
352,16413
361,74413
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 50 + 2
40 + 1
30 + 1
30 + 1		 52
41
31
31		 94.076
88.800
79.600
68.100		 341,90025
365,76234
339,50488
353,82150
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat EA
(2017:TM-1)		 120 + 3
120 + 3
125 + 4
125 + 4		 123
123
129
129		 294.344
296.000
233.000
219.000		 255,46921
280,72617
269,91640
271,60317
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 120 + 3
120 + 3
125 + 4
125 + 4		 123
123
129
129		 390.595
409.000
331.000
309.000		 231,70226
255,35972
245,91646
246,36063
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL
(2017:DİL-1)		 70 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 72
0
0
0		 17.596


 370,45615
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-1)		 70 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 72
0
0
0		 21.630


 351,10256
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 81.292
72.000
60.200
57.600		 353,64188
367,51760
354,31036
367,39415
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 104.856
93.100
78.900
78.700		 329,91835
342,13454
331,03237
337,39074
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi		 İslami İlimler SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 51.104


 377,11465
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi		 İslami İlimler
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 65.512


 366,14426
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 İstatistik SAYISAL
(2017:MF-1)		 25 + 1
35 + 1
25 + 1
30 + 1		 26
17
24
14		 286.535
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 224,65891
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 6
103
103
103		 Dolmadı
567.000
432.000
411.000		 Dolmadı
224,18511
225,33515
222,64752
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 53
103
103
103		 Dolmadı
480.000
378.000
333.000		 Dolmadı
241,81577
236,29289
240,70064
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 130 + 4
130 + 4
135 + 4
135 + 4		 134
134
139
139		 329.642
338.000
282.000
256.000		 246,15572
270,66439
256,95120
259,94815
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 İşletme
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 85 + 3
85 + 3
85 + 3
85 + 3		 2
88
88
88		 Dolmadı
584.000
435.000
391.000		 Dolmadı
218,24333
224,65021
227,79829
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 İşletme
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 85 + 3
85 + 3
85 + 3
85 + 3		 22
88
88
88		 Dolmadı
516.000
389.000
342.000		 Dolmadı
234,87144
234,06182
238,61395
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 130 + 4
130 + 4
135 + 4
135 + 4		 134
134
139
139		 417.371
441.000
350.000
329.000		 225,06945
249,26236
241,81648
241,62206
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 206.098
195.000
166.000
146.000		 283,86398
311,64817
292,51434
301,16378
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 10 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1		 2
3
31
23		 Dolmadı
Dolmadı
250.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
207,52537
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Karşılaştırmalı Edebiyat DİL
(2017:DİL-1)		 50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1		 52
41
41
41		 40.217
36.900
31.000
31.800		 277,55827
272,55788
278,05997
254,86918
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Kimya SAYISAL
(2017:MF-2)		 25 + 1
15 + 1
0 + 0
20 + 1		 26
16
0
9		 267.097
268.000

Dolmadı		 238,06031
226,98008

Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 233.819
222.000
177.000
165.000		 247,63342
247,66676
254,19639
257,73859
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Maden Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 10 + 1
30 + 1
25 + 1
30 + 1		 4
4
26
16		 Dolmadı
Dolmadı
250.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
211,25371
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
100 + 3
100 + 3		 93
93
103
103		 115.210
110.000
97.200
95.000		 320,48903
324,51121
311,85457
317,60333
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1		 58
50
44
33		 157.030
153.000
128.000
126.000		 288,80846
288,53942
285,09379
287,15682
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
100 + 3
100 + 3		 93
93
103
103		 151.734
149.000
128.000
129.000		 292,36221
291,46080
285,10597
284,85071
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1		 58
50
44
33		 178.962
175.000
148.000
148.000		 275,06166
273,42790
270,96663
269,70976
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) SAYISAL
(2017:MF-4)		 14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1		 15
13
19
15		 207.477
196.000
172.000
163.000		 259,85315
260,98727
256,86498
259,30914
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği(M.T.O.K.)
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1		 15
13
19
15		 226.623
220.000
198.000
195.000		 250,80547
248,90021
243,41985
240,69850
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye EA
(2017:TM-1)		 50 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 52
0
0
0		 277.144


 260,33700
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 50 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 52
0
0
0		 383.688


 233,30533
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Matematik SAYISAL
(2017:MF-1)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
60 + 2		 67
67
67
62		 198.787
212.000
193.000
197.000		 264,25958
257,31121
248,68626
245,54953
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 55 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 57
52
52
52		 224.855
223.000
183.000
183.000		 251,60626
247,51062
250,98073
246,81475
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık SAYISAL
(2017:MF-4)		 100 + 3
100 + 3
70 + 2
70 + 2		 103
103
72
72		 44.354
40.200
33.900
33.100		 401,74458
414,64055
395,67020
411,70180
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Moda Tasarımı(Fakülte) EA
(2017:TM-2)		 30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 31
0
0
0		 384.897


 241,58318
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Moda Tasarımı(Fakülte)
(İkinci Öğretim		 EA
(2017:TM-2)		 30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 28
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu		 Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)		 DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 41
0
0
0		 17.010


 373,35259
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu		 Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 41
0
0
0		 22.534


 346,87277
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Organik Tarım İşletmeciliği(Yüksekokul)
(Ücretsiz)		 EA
(2017:YGS-6)		 40 + 1
40 + 1
40 + 1
0 + 0		 41
41
41
0		 894.189
777.000
713.000
 232,85314
264,22342
239,86949
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı SAYISAL
(2017:MF-4)		 50 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 52
41
36
36		 259.770
254.000
216.000
208.000		 237,08084
233,85119
235,57872
234,18503
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 205.188
169.000
97.539
82.900		 307,10590
317,37279
320,32421
321,25036
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 134.968
109.000
76.911
59.600		 336,18835
343,66179
331,39762
336,73430
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 65 + 2
65 + 2
55 + 2
55 + 2		 67
67
57
57		 270.165
228.000
139.016
94.400		 286,50110
297,27126
302,26698
314,70343
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 65 + 2
65 + 2
55 + 2
55 + 2		 67
67
57
57		 218.974
158.000
103.622
69.900		 302,31826
321,40683
317,35266
329,52147
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1		 52
41
41
41		 44.569
47.100
31.800
24.900		 323,61956
317,95317
329,71025
346,41173
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
65 + 2		 72
72
72
67		 182.584
169.000
128.000
92.700		 293,28334
321,69263
309,65492
333,39323
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
65 + 2		 72
72
72
67		 230.203
226.000
171.000
142.000		 275,09594
300,72313
290,73081
303,12407
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 70 + 2
70 + 2
75 + 2
75 + 2		 72
72
77
77		 440.145
258.000
221.000
174.000		 246,16900
288,60857
280,72199
285,35060
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 70 + 2
70 + 2
75 + 2
75 + 2		 72
72
77
77		 385.320
207.000
181.000
152.000		 257,99969
303,90125
293,38013
293,89970
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi		 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 1
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 16
103
103
82		 Dolmadı
540.000
460.000
Dolmadı		 Dolmadı
230,20347
216,35507
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 1
75
15
14		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA
(2017:TM-3)		 130 + 4
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 134
0
0
0		 179.306


 315,90860
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 130 + 4
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 134
0
0
0		 255.773


 288,31539
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet(Fakülte) EA
(2017:TM-3)		 80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2		 82
82
72
72		 87.593
63.100
46.300
43.900		 361,97889
394,02184
374,94303
383,05198
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Sosyal Hizmet(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-5)		 40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 41
0
0
0		 230.406


 334,65468
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji EA
(2017:TM-3)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 174.203
148.000
129.000
135.000		 318,02212
347,37512
324,04206
317,80365
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 256.051
220.000
187.000
194.000		 288,22694
319,75688
300,79009
292,47414
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2		 72
72
62
62		 215.483
203.000
144.000
136.000		 255,99884
257,62984
274,09621
278,46562
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi EA
(2017:TM-1)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 279.878
302.000
261.000
238.000		 259,55449
279,07343
262,14483
265,24035
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 25 + 1
15 + 1
20 + 1
0 + 0		 26
16
11
0		 268.284
267.000
Dolmadı
 233,82563
228,00505
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAYISAL
(2017:MF-4)		 15 + 1
10 + 1
20 + 1
20 + 1		 16
10
4
11		 292.998
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 221,25908
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 1 + 0
1 + 0
2 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 265.714
157.000
142.000
120.000		 287,77619
322,00912
307,58811
307,83571
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 175.515
111.000
99.600
91.900		 318,38285
342,42321
326,18287
322,38775
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-3)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 263.304
261.000
222.000
213.000		 240,98944
230,52640
236,48917
231,26019
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp SAYISAL
(2017:MF-3)		 170 + 5
160 + 4
145 + 4
145 + 4		 175
164
149
149		 8.936
8.520
8.200
8.920		 474,92593
481,80843
463,51431
470,21843
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAYISAL
(2017:MF-2)		 35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1		 36
27
31
31		 295.785
Dolmadı
252.000
232.000		 226,67449
Dolmadı
218,97357
216,87162
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 80 + 2
80 + 2
90 + 3
90 + 3		 2
65
64
12		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3		 31
108
108
108		 Dolmadı
526.000
430.000
430.000		 Dolmadı
233,05135
225,97120
213,88421
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3		 5
77
98
33		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 175.081
87.100
79.200
66.100		 318,56171
355,86697
337,32760
338,94683
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 107.700
55.900
48.800
44.100		 350,19860
377,59012
358,53642
357,35726
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu		 Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul) SAYISAL
(2017:YGS-1)		 30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 31
0
0
0		 196.492


 316,61278
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler EA
(2017:TM-3)		 120 + 3
120 + 3
120 + 3
120 + 3		 123
123
123
123		 212.950
195.000
177.546
156.000		 303,01032
328,52584
294,50457
299,77795
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 120 + 3
120 + 3
120 + 3
120 + 3		 123
123
123
123		 299.173
286.000
250.117
227.000		 299.173
286.000
250.117
227.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-3)		 50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1		 52
41
41
41		 119.564
101.000
108.792
116.000		 343,62872
370,38681
325,77084
320,85088
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 37
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 6
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 278.413
291.000

 259,96872
281,97261
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 373.397


 235,67487
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 28
0
0
0		 Dolmadı


 207,6964
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik SAYISAL
(2017:MF-3)		 155 + 4
155 + 4
155 + 4
155 + 4		 159
159
159
159		 106.232
110.000
114.000
114.000		 333,05442
323,82642
300,04892
297,01215
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 424.570


 222,73330
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(Ücretsiz)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 62
0
0
0		 332.283


 245,48810
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Zootekni SAYISAL
(2017:MF-2)		 44 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 46
39
36
33		 303.481
Dolmadı
249.000
Dolmadı		 221,10459
Dolmadı
222,03337
Dolmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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