Selçuk Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Selçuk Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul)
(Ücretsiz)
|SAYISAL
(2017:YGS-2)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|321.692
—
—
—
|276,72111
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)
|DİL
(2017:DİL-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|44.915
41.500
35.400
35.100
|263,12309
258,23464
262,63206
243,64045
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|52.161
51.300
42.600
42.800
|243,43898
233,33642
241,36424
218,34590
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2
|62
62
62
57
|33.251
27.200
22.800
18.800
|348,71761
365,47013
352,53678
367,25054
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2
|62
62
62
57
|40.288
33.200
29.500
23.800
|332,97780
350,52863
335,20846
350,10774
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
|EA
(2017:TM-3)
|65 + 2
65 + 2
75 + 2
75 + 2
|67
67
77
77
|481.478
494.000
408.000
390.000
|231,26700
251,83617
244,76050
238,35102
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|65 + 2
65 + 2
75 + 2
75 + 2
|67
67
77
77
|522.558
554.000
463.000
432.000
|218,06466
238,79734
233,45165
228,58344
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|271.530
263.000
225.000
214.000
|236,37935
229,05986
233,68538
229,94666
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
0 + 0
|82
82
82
0
|62.715
47.100
37.200
—
|380,49823
402,63134
395,81564
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)
(Ücretsiz)
|SAYISAL
(2017:YGS-2)
|70 + 2
60 + 2
60 + 2
40 + 1
|72
62
62
41
|108.670
56.400
41.400
37.200
|363,20625
439,68501
417,23715
436,43622
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|89.723
89.200
80.100
77.400
|344,62771
346,46468
329,66584
338,99252
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1
|58
50
44
33
|139.343
132.000
115.000
107.000
|301,17229
305,04501
295,60348
304,51414
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|134.729
139.000
119.000
116.000
|304,59280
299,38766
292,69877
296,48629
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1
|58
50
44
33
|165.315
164.000
142.000
136.000
|283,42581
280,65999
275,55227
278,98903
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1
|15
13
19
15
|178.921
170.000
146.000
135.000
|275,08787
276,86075
272,79220
279,19670
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.)
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1
|15
13
19
15
|207.225
196.000
172.000
161.000
|259,98687
261,49942
256,95297
260,80731
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|214.306
222.000
179.000
170.000
|260,63781
247,85876
256,13024
254,47662
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyokimya
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|31
0
0
0
|254.704
—
—
—
|244,32383
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyoloji
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|45 + 2
35 + 1
35 + 1
30 + 1
|47
36
36
31
|252.129
206.000
221.000
235.000
|243,92783
256,02766
235,64641
205,87042
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyoteknoloji
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|40 + 1
30 + 1
0 + 0
0 + 0
|41
31
0
0
|256.046
256.000
—
—
|243,78728
232,78157
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|35 + 1
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|11
35
72
72
|Dolmadı
Dolmadı
205.000
197.000
|Dolmadı
Dolmadı
240,26103
239,64952
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|79.045
73.100
56.500
54.400
|367,40929
387,15592
366,40089
372,44196
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|99.727
104.000
65.000
64.100
|354,60635
368,74985
360,11033
363,76218
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3
|103
103
103
113
|19.477
17.800
16.900
16.700
|449,28160
457,42745
437,65774
447,22407
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|159.832
157.000
131.000
129.000
|291,65772
285,42363
286,74926
283,26293
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|31.638
—
—
—
|426,42553
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
|EA
(2017:TM-3)
|22 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|23
0
0
0
|506.963
—
—
—
|224,70868
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
(KKTC Uyruklu)
|EA
(2017:TM-3)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1
|58
50
44
33
|129.877
116.000
96.900
87.200
|308,35131
319,05804
312,12786
326,71780
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|80.156
70.700
61.700
57.300
|354,92379
369,18745
352,24936
367,82548
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|119.218
110.000
93.900
91.700
|316,99803
324,54595
315,20438
321,46127
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1
|58
50
44
33
|156.075
146.000
123.000
119.000
|289,46066
293,89153
289,67975
293,24339
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1
|15
13
19
15
|170.339
159.000
134.000
126.000
|280,28855
284,22543
281,09949
287,42665
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1
|15
13
19
15
|197.562
178.000
153.000
151.000
|264,77982
271,98087
267,87991
267,61214
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|119.445
105.000
85.200
81.000
|316,82032
330,02179
324,07691
334,37364
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|30 + 1
20 + 1
10 + 1
10 + 1
|31
21
11
11
|199.570
160.000
102.000
98.200
|263,77711
283,81819
307,29890
314,17551
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Fars Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|60 + 2
50 + 2
60 + 2
45 + 2
|62
52
62
47
|72.012
59.800
59.200
43.900
|257,66631
286,16758
270,19939
286,38464
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|420.462
—
—
—
|245,06381
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Fizik
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|10 + 1
15 + 1
0 + 0
0 + 0
|11
8
0
0
|279.378
Dolmadı
—
—
|233,37591
Dolmadı
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-1)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|54.735
50.500
41.100
39.900
|237,50451
235,22141
245,50005
229,14157
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|102.683
—
—
—
|352,94243
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|87.851
—
—
—
|361,68461
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|275.141
212.000
152.391
109.000
|275.141
212.000
152.391
109.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|213.159
162.000
118.644
91.000
|304,29959
319,78536
310,55124
316,56887
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|215.133
203.000
170.000
157.000
|256,16586
257,32235
258,16920
262,99297
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|210.035
203.000
139.206
94.400
|305,39579
305,22629
302,18859
314,73943
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|157.167
137.000
101.836
73.900
|326,01883
330,42646
318,18461
326,86323
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|159.880
143.000
112.000
104.000
|286,93929
295,93595
297,97374
307,92261
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|192.534
188.000
141.000
138.000
|267,50762
265,53875
276,13708
277,46062
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|160 + 4
160 + 4
160 + 4
160 + 4
|164
164
164
164
|116.545
108.000
89.700
88.500
|324,02050
325,97370
323,51018
323,56383
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik(Yüksekokul)
(Ücretsiz)
|SAYISAL
(2017:YGS-2)
|70 + 2
60 + 2
50 + 2
95 + 3
|72
62
52
98
|159.549
136.000
128.000
139.000
|331,88500
373,83391
333,56714
333,66392
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
(2017:TM-3)
|300 + 8
300 + 8
300 + 8
400 + 10
|308
308
308
410
|18.270
18.300
16.400
22.500
|425,11068
438,28683
410,49988
411,33612
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|300 + 8
300 + 8
300 + 8
300 + 8
|308
308
308
308
|23.845
24.100
22.800
27.700
|416,71625
430,21541
400,54520
403,04443
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
(2017:TM-1)
|50 + 2
40 + 1
30 + 1
30 + 1
|52
41
31
31
|75.848
67.200
64.000
60.100
|355,80381
383,22037
352,16413
361,74413
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|50 + 2
40 + 1
30 + 1
30 + 1
|52
41
31
31
|94.076
88.800
79.600
68.100
|341,90025
365,76234
339,50488
353,82150
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|EA
(2017:TM-1)
|120 + 3
120 + 3
125 + 4
125 + 4
|123
123
129
129
|294.344
296.000
233.000
219.000
|255,46921
280,72617
269,91640
271,60317
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|120 + 3
120 + 3
125 + 4
125 + 4
|123
123
129
129
|390.595
409.000
331.000
309.000
|231,70226
255,35972
245,91646
246,36063
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
(2017:DİL-1)
|70 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|72
0
0
0
|17.596
—
—
—
|370,45615
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-1)
|70 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|72
0
0
0
|21.630
—
—
—
|351,10256
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|81.292
72.000
60.200
57.600
|353,64188
367,51760
354,31036
367,39415
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|104.856
93.100
78.900
78.700
|329,91835
342,13454
331,03237
337,39074
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
|İslami İlimler
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|51.104
—
—
—
|377,11465
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
|İslami İlimler
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|65.512
—
—
—
|366,14426
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|İstatistik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|25 + 1
35 + 1
25 + 1
30 + 1
|26
17
24
14
|286.535
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|224,65891
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|6
103
103
103
|Dolmadı
567.000
432.000
411.000
|Dolmadı
224,18511
225,33515
222,64752
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|53
103
103
103
|Dolmadı
480.000
378.000
333.000
|Dolmadı
241,81577
236,29289
240,70064
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|130 + 4
130 + 4
135 + 4
135 + 4
|134
134
139
139
|329.642
338.000
282.000
256.000
|246,15572
270,66439
256,95120
259,94815
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|İşletme
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|85 + 3
85 + 3
85 + 3
85 + 3
|2
88
88
88
|Dolmadı
584.000
435.000
391.000
|Dolmadı
218,24333
224,65021
227,79829
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|İşletme
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|85 + 3
85 + 3
85 + 3
85 + 3
|22
88
88
88
|Dolmadı
516.000
389.000
342.000
|Dolmadı
234,87144
234,06182
238,61395
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|130 + 4
130 + 4
135 + 4
135 + 4
|134
134
139
139
|417.371
441.000
350.000
329.000
|225,06945
249,26236
241,81648
241,62206
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|206.098
195.000
166.000
146.000
|283,86398
311,64817
292,51434
301,16378
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1
|2
3
31
23
|Dolmadı
Dolmadı
250.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
207,52537
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Karşılaştırmalı Edebiyat
|DİL
(2017:DİL-1)
|50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1
|52
41
41
41
|40.217
36.900
31.000
31.800
|277,55827
272,55788
278,05997
254,86918
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Kimya
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|25 + 1
15 + 1
0 + 0
20 + 1
|26
16
0
9
|267.097
268.000
—
Dolmadı
|238,06031
226,98008
—
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|233.819
222.000
177.000
165.000
|247,63342
247,66676
254,19639
257,73859
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Maden Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 1
30 + 1
25 + 1
30 + 1
|4
4
26
16
|Dolmadı
Dolmadı
250.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
211,25371
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
100 + 3
100 + 3
|93
93
103
103
|115.210
110.000
97.200
95.000
|320,48903
324,51121
311,85457
317,60333
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1
|58
50
44
33
|157.030
153.000
128.000
126.000
|288,80846
288,53942
285,09379
287,15682
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
100 + 3
100 + 3
|93
93
103
103
|151.734
149.000
128.000
129.000
|292,36221
291,46080
285,10597
284,85071
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|56 + 2
48 + 2
42 + 2
32 + 1
|58
50
44
33
|178.962
175.000
148.000
148.000
|275,06166
273,42790
270,96663
269,70976
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği(M.T.O.K.)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1
|15
13
19
15
|207.477
196.000
172.000
163.000
|259,85315
260,98727
256,86498
259,30914
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği(M.T.O.K.)
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|14 + 1
12 + 1
18 + 1
14 + 1
|15
13
19
15
|226.623
220.000
198.000
195.000
|250,80547
248,90021
243,41985
240,69850
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
|EA
(2017:TM-1)
|50 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|52
0
0
0
|277.144
—
—
—
|260,33700
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|50 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|52
0
0
0
|383.688
—
—
—
|233,30533
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Matematik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
60 + 2
|67
67
67
62
|198.787
212.000
193.000
197.000
|264,25958
257,31121
248,68626
245,54953
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|55 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|57
52
52
52
|224.855
223.000
183.000
183.000
|251,60626
247,51062
250,98073
246,81475
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|100 + 3
100 + 3
70 + 2
70 + 2
|103
103
72
72
|44.354
40.200
33.900
33.100
|401,74458
414,64055
395,67020
411,70180
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Moda Tasarımı(Fakülte)
|EA
(2017:TM-2)
|30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|31
0
0
0
|384.897
—
—
—
|241,58318
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Moda Tasarımı(Fakülte)
(İkinci Öğretim
|EA
(2017:TM-2)
|30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|28
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu
|Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|41
0
0
0
|17.010
—
—
—
|373,35259
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu
|Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|41
0
0
0
|22.534
—
—
—
|346,87277
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Organik Tarım İşletmeciliği(Yüksekokul)
(Ücretsiz)
|EA
(2017:YGS-6)
|40 + 1
40 + 1
40 + 1
0 + 0
|41
41
41
0
|894.189
777.000
713.000
—
|232,85314
264,22342
239,86949
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|50 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|52
41
36
36
|259.770
254.000
216.000
208.000
|237,08084
233,85119
235,57872
234,18503
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|205.188
169.000
97.539
82.900
|307,10590
317,37279
320,32421
321,25036
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|134.968
109.000
76.911
59.600
|336,18835
343,66179
331,39762
336,73430
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|65 + 2
65 + 2
55 + 2
55 + 2
|67
67
57
57
|270.165
228.000
139.016
94.400
|286,50110
297,27126
302,26698
314,70343
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|65 + 2
65 + 2
55 + 2
55 + 2
|67
67
57
57
|218.974
158.000
103.622
69.900
|302,31826
321,40683
317,35266
329,52147
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1
|52
41
41
41
|44.569
47.100
31.800
24.900
|323,61956
317,95317
329,71025
346,41173
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
65 + 2
|72
72
72
67
|182.584
169.000
128.000
92.700
|293,28334
321,69263
309,65492
333,39323
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
65 + 2
|72
72
72
67
|230.203
226.000
171.000
142.000
|275,09594
300,72313
290,73081
303,12407
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|70 + 2
70 + 2
75 + 2
75 + 2
|72
72
77
77
|440.145
258.000
221.000
174.000
|246,16900
288,60857
280,72199
285,35060
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|70 + 2
70 + 2
75 + 2
75 + 2
|72
72
77
77
|385.320
207.000
181.000
152.000
|257,99969
303,90125
293,38013
293,89970
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|16
103
103
82
|Dolmadı
540.000
460.000
Dolmadı
|Dolmadı
230,20347
216,35507
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|1
75
15
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
(2017:TM-3)
|130 + 4
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|134
0
0
0
|179.306
—
—
—
|315,90860
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|130 + 4
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|134
0
0
0
|255.773
—
—
—
|288,31539
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet(Fakülte)
|EA
(2017:TM-3)
|80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2
|82
82
72
72
|87.593
63.100
46.300
43.900
|361,97889
394,02184
374,94303
383,05198
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Sosyal Hizmet(Yüksekokul)
|EA
(2017:YGS-5)
|40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|41
0
0
0
|230.406
—
—
—
|334,65468
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
|EA
(2017:TM-3)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|174.203
148.000
129.000
135.000
|318,02212
347,37512
324,04206
317,80365
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|256.051
220.000
187.000
194.000
|288,22694
319,75688
300,79009
292,47414
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2
|72
72
62
62
|215.483
203.000
144.000
136.000
|255,99884
257,62984
274,09621
278,46562
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
|EA
(2017:TM-1)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|279.878
302.000
261.000
238.000
|259,55449
279,07343
262,14483
265,24035
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|25 + 1
15 + 1
20 + 1
0 + 0
|26
16
11
0
|268.284
267.000
Dolmadı
—
|233,82563
228,00505
Dolmadı
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|15 + 1
10 + 1
20 + 1
20 + 1
|16
10
4
11
|292.998
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|221,25908
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|1 + 0
1 + 0
2 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|265.714
157.000
142.000
120.000
|287,77619
322,00912
307,58811
307,83571
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|175.515
111.000
99.600
91.900
|318,38285
342,42321
326,18287
322,38775
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|263.304
261.000
222.000
213.000
|240,98944
230,52640
236,48917
231,26019
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|170 + 5
160 + 4
145 + 4
145 + 4
|175
164
149
149
|8.936
8.520
8.200
8.920
|474,92593
481,80843
463,51431
470,21843
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1
|36
27
31
31
|295.785
Dolmadı
252.000
232.000
|226,67449
Dolmadı
218,97357
216,87162
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|80 + 2
80 + 2
90 + 3
90 + 3
|2
65
64
12
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3
|31
108
108
108
|Dolmadı
526.000
430.000
430.000
|Dolmadı
233,05135
225,97120
213,88421
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3
|5
77
98
33
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|175.081
87.100
79.200
66.100
|318,56171
355,86697
337,32760
338,94683
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|107.700
55.900
48.800
44.100
|350,19860
377,59012
358,53642
357,35726
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul)
|SAYISAL
(2017:YGS-1)
|30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|31
0
0
0
|196.492
—
—
—
|316,61278
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
|EA
(2017:TM-3)
|120 + 3
120 + 3
120 + 3
120 + 3
|123
123
123
123
|212.950
195.000
177.546
156.000
|303,01032
328,52584
294,50457
299,77795
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|120 + 3
120 + 3
120 + 3
120 + 3
|123
123
123
123
|299.173
286.000
250.117
227.000
|299.173
286.000
250.117
227.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-3)
|50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1
|52
41
41
41
|119.564
101.000
108.792
116.000
|343,62872
370,38681
325,77084
320,85088
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|37
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|278.413
291.000
—
—
|259,96872
281,97261
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|373.397
—
—
—
|235,67487
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Urdu Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|28
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|207,6964
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|155 + 4
155 + 4
155 + 4
155 + 4
|159
159
159
159
|106.232
110.000
114.000
114.000
|333,05442
323,82642
300,04892
297,01215
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|424.570
—
—
—
|222,73330
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(Ücretsiz)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|62
0
0
0
|332.283
—
—
—
|245,48810
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|44 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|46
39
36
33
|303.481
Dolmadı
249.000
Dolmadı
|221,10459
Dolmadı
222,03337
Dolmadı
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