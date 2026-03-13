Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen GSÜ En Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende; Selçuk Yöntem, Duygu Sarışın, Binnur Kaya, Tuana Yılmaz gibi bir çok ünlü isim katıldı.

Oyuncu Binnur Kaya, törene katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gençlerle buluşmanın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Kaya, "Gençlerle beraber olmak için geldim. Buradaki öğrencilerle bir arada olmak çok güzel. Şükürler olsun ben de ödül alıyorum. Ödül almak benim için büyük mutluluk, teşekkür etmek için alıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayağında yürüme botu olduğu görülen oyuncu, gazetecilerin "Geçmiş olsun" dilekleri üzerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Binnur Kaya, "Ayağımda bir sıkıntı vardı ama geçiyor. Nazar değecek bir şeyim yok. İnsan bazen dermanı olan bir sıkıntıya bile şükrediyor. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

Televizyon dizileri hakkında da konuşan Kaya, son yıllarda komedi dizilerinin az olmasına dikkat çekti. Oyuncu, "Uzun zamandır komedi dizileri yok çünkü süreler çok uzun. Bu kadar uzun süreli komedi dizisi yapmak kolay değil" dedi. Yeni projeler hakkında ise temkinli konuşan Kaya, "Seyirciye saygılı, bize saygılı, herkese saygılı bir proje olduğunda umarım döneceğim" ifadelerini kullandı.

Binnur Kaya

"MOTİVE EDİCİ"

Gecede 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ödülüne layık görülen Tuana Yılmaz da duygularını "Benim için çok önemli ödüller. İşimi bağımsız yapıyorum ve tamamen sosyal medyayı kullanarak bu konuma geldim. Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin bizi onurlandırması çok güzel ve motive edici" sözleriyle ifade etti. Yeni projelerinin olduğunu söyleyen Yılmaz, "Küçük albüm diyebileceğimiz dört şarkımız çıkıyor. Önümüzdeki hafta da tur başlıyor. Yoğun ama güzel zamanlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce oyuncu Burak Yörük ile bu yaz evleneceklerini söyleyen Tuana Yılmaz, konuyla ilgili "İnşallah... İşler dolayısıyla ve biraz da hukuki süreç gerektiren bir durum olduğu için beklemedeyiz. Şu an işler yoğun. Bayramda da ailemin elini öpeceğim, ailece vakit geçireceğiz" diye konuştu.

Tuana Yılmaz

"GENÇLERDEN ÖDÜL ALMAK BÜYÜK ENERJİ VERİYOR"

Usta oyuncu Selçuk Yöntem de gençlerden ödül almanın kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı. Yöntem, "Gençlerden ödül almak çok mutluluk verici. Sanatın bütün dallarıyla ilgili paylaşım yapıyorlar, özen gösteriyorlar. Bu bana büyük bir enerji veriyor" dedi.

Başrolünde yer aldığı 'Don Kişot' oyunu hakkında da konuşan usta oyuncu, "80 kişilik kadrosuyla çok büyük bir ekip. Oyunu oynamayı özlüyoruz. Don Kişot, hayallerinin peşinden koşan bir insan ve biz de hayallerimizin peşinden koşarak bu oyunu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Genç tiyatroculara tavsiyelerde bulunan Selçuk Yöntem, kararlılığın önemine dikkat çekti ve "Hedeflerine kitlenmeleri ve çalışmaları gerekiyor. Başarı ondan sonra geliyor" dedi. Yöntem, gazetecilerin "Tiyatro yapan aç kalır mı?" sorusuna ise "Tiyatronun ekonomik koşulları kolay değil, meşakkatli bir iş. Ama iyi çalıştığınız zaman bazı şeyler beraberinde geliyor" yanıtını verdi.

Selçuk Yöntem

"AKTÖR YARATTIĞI ŞEYLE SAHNEDE OLUR"

Selçuk Yöntem, ayrıca geçtiğimiz hafta bazı meslektaşlarını eleştiren Haluk Bilginer'in "Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" sözleri hakkında da konuştu. Bilginer'e katıldığını ifade eden Yöntem, "Oyun oynanır, perde kapanır ve eve gidersin. Aktör yarattığı şeyle sahnede var olur" dedi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Oyuncu Duygu Sarışın da "Gençlerin elinden ödül almak çok başka bir şey. Bizler için emek veriyorlar, çok çalışıyorlar. Biz de onlara layık olabilmek için buradayız" ifadelerini kullandı. Bir süredir fizikçi Mete Atatüre ile aşk yaşayan Sarışın, ilişkisiyle ilgili "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor" diye konuştu.

Duygu Sarışın ve Mete Atatüre