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Selen Görgüzel: Çalışmak zorundayız

Selen Görgüzel, 11 ilimizi de vuran deprem felaketlerinin ardından sahnelere döndü. Konuyla ilgili konuşan şarkıcı, "Aslında sahne almayacaktım ama işletmeden çok rica ettiler. 'Selen Hanım, burada da birçok kişi ekmek yiyor. Bizim de ayakta kalmamız gerekiyor' dediler. Herkesi çok iyi anlıyorum. Hepimiz çalışmak mecburiyetindeyiz" dedi

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  • Selen Görgüzel: Çalışmak zorundayız - Deprem haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Selen Görgüzel, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilimizde büyük kayıplara neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleriyle ilgili konuşan Selen Görgüzel, "Ben hala etkisindeyim. Kendime gelmeye çalışıyorum. İşimize, gücümüze yoğunlaşmaya başladık. Toparlanmaya çalışıyorum. Toplum olarak iyi değiliz" dedi.
  • Selen Görgüzel: Çalışmak zorundayız - Deprem haberleri

    "ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

    Sahnelerinin başladığını söyleyen Selen Görgüzel, "Aslında sahne almayacaktım ama işletmeden çok rica ettiler. 'Selen Hanım, burada da birçok kişi ekmek yiyor. Bizim de ayakta kalmamız gerekiyor' dediler. Herkesi çok iyi anlıyorum. Hepimiz çalışmak mecburiyetindeyiz. Sahneye çıktığımda kendimi çok kötü hisssetim. Çok zorlandım. Önce kötü bir duyguydu ama ondan sonra herkesin tek yürek olması ve iyileşmeye ihtiyacı olduğunu görmek bana da iyi geldi. Böyle böyle birbirimize destek olacağız" şeklinde konuştu.
  • Selen Görgüzel: Çalışmak zorundayız - Deprem haberleri

    "HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

    Selen Görgüzel, daha önce konuyla alakalı, "Hayatımızın geri kalanı ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mutluluk bir yer değil bir süreç, hepimizin zamana ihtiyacı var. Acıya adapte olduk. İyileşmek için sarılmaya ve birbirimizi bırakmamaya, hayatına devam etmek zorunda olanları hafife almamaya, yaralarımızı sarmaya çok ihtiyacımız var. Şimdi el ele tutuşup karanlığı geçelim. Yaşadığımız süreç bize yıllardır unuttuğumuz belki de öğrenemediğimizi öğretti. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için... Her şeyin başı her cümlenin hayattaki her canlının koduna DNA'sına, hücresine hayat veren Allah'ın adıyla 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek hayata başlamak gerek" demişti.

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