Selen Görgüzel: Çalışmak zorundayız

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"



Sahnelerinin başladığını söyleyen Selen Görgüzel, "Aslında sahne almayacaktım ama işletmeden çok rica ettiler. 'Selen Hanım, burada da birçok kişi ekmek yiyor. Bizim de ayakta kalmamız gerekiyor' dediler. Herkesi çok iyi anlıyorum. Hepimiz çalışmak mecburiyetindeyiz. Sahneye çıktığımda kendimi çok kötü hisssetim. Çok zorlandım. Önce kötü bir duyguydu ama ondan sonra herkesin tek yürek olması ve iyileşmeye ihtiyacı olduğunu görmek bana da iyi geldi. Böyle böyle birbirimize destek olacağız" şeklinde konuştu.