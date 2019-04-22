Selen Görgüzel: Üzerimdeki eşofmanlar Hamdi Alkan'ın

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, çıkarttığı albümle şarkıcılıkta da iddialı olduğunu kanıtlayan Selen Görgüzel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntüledi. Görgüzel, "Yoğun bir tempoda hazırlıklarımız devam ediyor. Bende bugün elbise provasına geldim. Apar topar evden çıktım. Hatta o kadar hızlı çıktımki şu anda üzerimde gördüğünüz Hamdi Alkan'ın eşofmanları..." dedi