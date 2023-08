Selena Gomez, Hollywood grev kuralını yıktı

2 Şurada Paylaş!









Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 'Only Murders in the Building' dizisi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dizi setinden bir kare yayınlayan 31 yaşındaki Gomez, bu gönderisi, başını kısa süreli derde soktu.