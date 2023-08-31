Selena Gomez, Hollywood grev kuralını yıktı

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Yazarlar ve oyuncuların son 63 yılın en büyük grevini başlattığı Hollywood'da, grev kuralları gereği oyuncuların filmlerini veya dizilerini tanıtmaları, onlar hakkında röportaj vermeleri yasak. Ancak Selena Gomez, bu kuralı yıktı.