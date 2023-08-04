Selfie çekimleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
İster Instagram hikayelerinize kocaman gülümseyin, ister profiliniz için art arda çekimler yapın birçoğumuz Selfie akımına kapılmış durumdayız. Kendinizi profesyonel bir özçekimci olarak görüyorsanız, yalnız değilsiniz. Herhangi birinin kamera rulosunda yeterince uzun süre gezinindiğinizde en az bir özçekim bulmanız kaçınılmazdır. Ancak iyi bir özçekim için açıdan daha fazlası vardır. Her poz verdiğinizde, özçekiminiz kişiliğiniz hakkında çok şey söyler. Peki, sizin selfie çekimleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
Yeniçağ otoportreleri için kullanılan bu terim, 2013 yılında Oxford Sözlüğü'nün selfie'yi "kişinin genellikle bir akıllı telefon veya web kamerası ile kendi kendine çektiği ve bir sosyal medyaya yüklediği bir fotoğraf" olarak tanımlayarak yılın kelimesi ilan etmesiyle resmi dil haline geldi.
Selfie çekmenin doğru ya da yanlış bir yolu yoktur. Ancak uzmanlar, selfie'lerinizi nasıl çerçevelediğinizin sizin hakkınızda çok şey söylediğini keşfettiler.
Frontiers tarafından yayınlanan bir araştırma makalesinde, bir araştırma, Tinder kullanan erkeklerin yüzde 54'ünün ve kadınların yüzde 90'ının flört profillerinde özçekimler paylaştığını buldu.
Erkeklerin özçekim yaparken telefonlarını biraz aşağı indirme eğilimindeyken, kadınların daha yüksek açıları tercih ettiğini buldular. Bu büyük olasılıkla, erkeklerin uzun ve güçlü görünerek kendilerini "baskın" olarak sunmaya çalıştıkları, düşük açılı özçekimlerin yansıtma eğiliminde olduğu tipik çekim yasalarından kaynaklanmaktadır.
Kadınlar genellikle karşı cinse daha çekici görünmek için kendilerini daha küçük ve daha kısa gösteren özçekimler çekerdi.
Büyük bir gülümseme
Birini selfie çekerken hayal ettiğinizde, muhtemelen uzanmış bir kol, hafifçe eğimli bir açı ve kocaman, parlak bir gülümseme hayal edersiniz. Ne de olsa en sevdiğimiz kızıl saçlı müzikal yetimin bir zamanlar söylediği gibi, "Gülümsemeden asla tam olarak giyinmiş sayılmazsın." Basit bir gülümseyen özçekim, özünüzü yakalamak için güvenebileceğinizi bildiğiniz, denenmiş ve gerçek bir stil olan OG pozudur. Ancak tüm gülümsemeler aynı değildir ve uzmanlar, her gülümseme türünün kim olduğunuz ve insanların sizi selfie biçiminde nasıl algıladıkları hakkında çok şey söylediğini bulmuşlardır.
Glow Orthodontics'e göre, fotoğraflarda inci beyazlarını sergileyenler özgüven yayarlar. Ağzı açık büyük, samimi bir gülümseme, genellikle arkadaş canlısı, hoş ve güvenilir olma gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Ağzı kapalı geniş bir gülümseme, profesyonelliği iletme eğilimindedir. Dişsiz bir gülümseme iseniz, muhtemelen son derece hırslı bir alıcısınız ve dişlerinizi gizlediğinizde insanların sizi daha ciddiye aldıklarını fark etmişsinizdir. Küçük bir sırıtış, özellikle nihai flört profil resmi için kalkık bir kaşla eşleştirildiğinde eğlenceli ve şehvetli görünebilir.
Sosyal medyanızda gerçek bir sırıtış paylaştığınızda, bir özçekimde ne tür bir gülümsemeyle parlıyor olursanız olun, kendinize olan güveniniz parlar.
Komik suratlar
Basit gülümseyen özçekimlerini sallamak isteyenler için, kötü şöhretli ördek dudakları gibi pozlar imdada yetişiyor. Ördek dudakları toplam 2012 havası verebilir. Ancak bu onların modasının geçtiği anlamına gelmez. Ördek dudakları, elmacık kemiklerinizi ve tatlı dudaklarınızı vurgulamanın mükemmel bir yoludur.
Ne yazık ki dudak büzen arkadaşlarımız için Computers in Human Behavior dergisi tarafından yayınlanan araştırma, ördek surat pozunu tercih eden kişilerin genellikle "duygusal olarak dengesiz ve hatta bir dereceye kadar "nevrotik" olarak algılandıklarını ortaya çıkardı.
Büzülmüş dudaklar, insanların tamamen boğulduğu tek komik surat özçekimi değildir. Bu noktada diliniz dışarıda poz vermek, sosyal medyada hemen hemen bir geçit törenidir.
Araştırmalar, selfie çekerken dillerini dışarı çıkaran insanların eğlenceyi seven insanlar olarak görüldüğünü gösteriyor. Uzmanlar, dillerini dışarıda poz veren kişilerin fotoğraf çekerken çok rahat olmayabileceğini ve savunmasızlıklarını gizlemek için aptalca pozlar kullandıklarını fark ettiler.
Kötü şöhretli barış işareti
Daha iyi özçekimler çekmek için tüyolar arıyorsanız, ellerinizi birleştirmeyi deneyin. Çoğumuz fotoğraf çektirirken elimizi nereye koyacağımızı bulmakta zorlanıyoruz ama konu özçekim olduğunda kontrol sizde. Yüzünüzü elinizde tutmak masumiyete işaret ederken, yüzünüzü bir Vogue pozuyla çerçevelemek, izleyicilere şiddetli ve güçlü bir etki bırakıyor. Özçekiminizi geliştirmenin en popüler yollarından biri, yüzünüze yakın bir barış işareti asmaktır.
Fotoğraflarda bir barış işaretinin yanıp sönmesi, büyük olasılıkla ilginç ve sevgi dolu olduğunuz anlamına gelir (veya biraz garip ama tamamen sevimli bir şekilde). John Lennon'dan Richard Nixon'a, insanların işaret ve orta parmaklarını kaldırırken fotoğrafları çekildi. Barışı belirtmek için onlarca yıldır V formasyonunda. Ancak ünlü pozun kesin kökenleri hala tartışmaya açık.
Vice'a göre, en iyi bilinen kökenlerden biri, 1968'de "Kyojin no Hoshi" adlı bir beyzbol çizgi romanından geliyor. Çizgi romanda, insanlar şimdi bir barış işareti olarak gördüğümüz şeyi bir destek gösterisi olarak gösterecek ve zaferi sembolize etmek için parmaklarıyla bir V şekli oluşturacaktı. O zamandan beri Japonya'da en popüler pozlardan biri haline geldi ve barış ve sevgiyi simgelemek için hızla tüm dünyaya yayıldı. Bu günlerde, kaydırmaya başlamak için her seferinde barış işareti içeren en az bir selfie görmeniz muhtemeldir.
Ayna özçekimleri
Çoğu özçekim öne bakan kamerayla çekilirken, aynalı bir yüzeydeki yansımanızı yakalamak için arka kameranızı kullanarak ayna resimleri normu değiştirir. Bu günlerde, pratik olarak herhangi bir yansıtıcı yüzey bir ayna özçekimi görevi görebilir. 2023'ün en popüler fotoğraf trendlerinden biri, trafik ışıklarında gezinirken hareket halindeyken gerçekliğinizi yakalayan "trafik aynası özçekimi". İçerik oluşturucular TikTok'ta en sevdikleri ayna özçekimlerini paylaşıyor ve güneş gözlüklerinden Mulan benzeri su birikintilerindeki yansımalarına kadar her şeyde gülümsemelerini yakalıyor.
Ayna özçekimlerini tercih ediyorsanız, büyük olasılıkla süper modasınız. Ön kameranızın sevimli uyumunuzun tamamını yakalayamayacağını biliyorsunuz. Özçekimlerinizin çoğunda yüzünüzün yalnızca bir kısmı bulunur ve izleyicileri içe dönük doğanız ve gizemli havanız hakkında bilgilendirir. Ayrıca biraz utangaç olabilir ve sadece "iyi tarafınızı" fotoğraflarken yüzünüzün bir kısmını telefonunuzla saklamanın rahatlığını bulabilirsiniz. Ayna özçekiminizin yüzeyi değişebilir, ancak imza pozunuz ve hafif gülümsemeniz aynı kalır.
Snapchat filtreleri
Bu günlerde, filtreler sayesinde çarpıcı özçekimler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. TikTok ve Instagram gibi platformlarda yapay zeka sayesinde doğal özelliklerinizi ustaca geliştiren, farklı makyaj stilleri ekleyen ve hatta portrenizi farklı sanat stillerinde oluşturan tonlarca filtre arasından seçim yapabilirsiniz. Ancak kişiliğiniz hakkında çok şey söyleyen filtreler, ikonik Snapchat filtreleridir. Sevimli kahverengi köpekten tuhaf çiçekli taca kadar bu kaplamalar herhangi bir özçekim için mükemmel bir tamamlayıcıdır.
Cosmopolitan'a göre, yüzünüzü bir hayvana dönüştüren filtreler genellikle aptalca, eğlenceli hisler uyandırır. Geyiğin "çocuksu mucizesini" ya da altın kelebeklerin "gizemli" ihtişamını tercih ediyor olun, bu filtreler iyi kalpli olduğunuzu ve hayattaki küçük şeyleri takdir ettiğinizi bize bildirir. Öte yandan, FaceTune ve cesur makyaj gibi çekici filtreler, bize harika olduğunuz ve bunu bildiğiniz izlenimini veriyor. Bazı insanlara biraz mesafeli gelebilseniz de, karizmanız ve canlılığınız insanların kalbini kazanıyor. Sizi tek gözlü bir canavara dönüştüren veya 50 yıl yaşlandıran aptalca bir filtre seçerseniz, eğlenmeyi sevdiğiniz açıktır. Sen neşelisin, kendini fazla ciddiye alma ve partilerde kesinlikle çok eğlencelisin.