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        Haberler Müzik Selin: Bazen yüzleşmek için tek kalmak gerek

        Selin: Bazen yüzleşmek için tek kalmak gerek

        İlk albümü 'Tek Kişilik Masa'yı bir davetle kutlayan Selin, "Bazen hayatta kendini tanımak, düşüncelerini toplamak, gerçek bir yüzleşme yaşamak için tek başına kalmak gerekiyor. 'Tek Kişilik Masa' içindeki gücü keşfetmek için o masaya tek başına oturmayı öğrenmenin hikayesini anlatıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 23:53 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:53
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        "Bazen yüzleşmek için tek kalmak gerek"
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        Selin, 12 şarkıdan oluşan ilk albümü 'Tek Kişilik Masa'yı Beyoğlu'ndaki bir mekânda verdiği bir davet ile kutladı. Geceye; Mabel Matiz, Bengü Beker, Buray, Canozan, Uğurhan Özay, Kaan Miraç Sezen, Baran Mengüç, Cem Bölükbaşı, Çağrı Ergün, Berk Kır, Paptırcem, Seda Erciyes, Dilan Balkay, Tuana Yılmaz ve Egemen Akkol gibi isimler katıldı.

        Bengü Beker, Selin ve Mabel Matiz
        Bengü Beker, Selin ve Mabel Matiz

        Selin, "Bazen hayatta kendini tanımak, düşüncelerini toplamak, gerçek bir yüzleşme yaşamak için tek başına kalmak gerekiyor. 'Tek Kişilik Masa' içindeki gücü keşfetmek için o masaya tek başına oturmayı öğrenmenin hikayesini anlatıyor" ifadelerini kullandı.

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        #selin
        #Tek Kişilik Masa
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