Selin: Bazen yüzleşmek için tek kalmak gerek

Selin, 12 şarkıdan oluşan ilk albümü 'Tek Kişilik Masa'yı Beyoğlu'ndaki bir mekânda verdiği bir davet ile kutladı. Geceye; Mabel Matiz, Bengü Beker, Buray, Canozan, Uğurhan Özay, Kaan Miraç Sezen, Baran Mengüç, Cem Bölükbaşı, Çağrı Ergün, Berk Kır, Paptırcem, Seda Erciyes, Dilan Balkay, Tuana Yılmaz ve Egemen Akkol gibi isimler katıldı.

Bengü Beker, Selin ve Mabel Matiz

Selin, "Bazen hayatta kendini tanımak, düşüncelerini toplamak, gerçek bir yüzleşme yaşamak için tek başına kalmak gerekiyor. 'Tek Kişilik Masa' içindeki gücü keşfetmek için o masaya tek başına oturmayı öğrenmenin hikayesini anlatıyor" ifadelerini kullandı.