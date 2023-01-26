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Selin Ciğerci anne oldu! Sosyal medya hesabından duyuru yaptı: "Teyzesiniz"

Gökhan Çıra geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak baba olduğunu duyurmuştu. Ortaya çıkan dedikodulardan sonra fenomen Selin Ciğerci’den de açıklama geldi. Ciğerci, çocuğunun annesinin kendisi olduğunu belirtti.

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  • Selin Ciğerci anne oldu! Sosyal medya hesabından duyuru yaptı: "Teyzesiniz"

    Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün baba olduğunu duyurarak, “Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Selin Ciğerci anne oldu! Sosyal medya hesabından duyuru yaptı: "Teyzesiniz"

    Konuyla ilgili birçok dedikodunun meydana çıkmasından sonra ünlü fenomen Selin Ciğerci'den merak edilen açıklamalar geldi. Ciğerci, çocuğun Gökhan Çıra ve kendisine ait olduğunu ve evlat edinme işlemlerinin tamamlandığını söyledi.
  • Selin Ciğerci anne oldu! Sosyal medya hesabından duyuru yaptı: "Teyzesiniz"

    Selin Ciğerci konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; 

    "Bir kere konuşacağım. Bu haberden kendilerine pay çıkarmak isteyen çok. Ben her zaman anne olacağım diyordum. Evet anne oldum, teyzesiniz! Beni tebrik edebilirsiniz. Eski eşimle evliyken başvurularımızı yaptık, evlat edinmek için tüm belgeler hazır. Evladım yakında gelecek. Uzun zamandır odası var. Eski eşimle barışmak gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman gelip alacak."
  • Selin Ciğerci anne oldu! Sosyal medya hesabından duyuru yaptı: "Teyzesiniz"

    Gökhan Çıra kızıyla paylaşım yaparak şu notu düştü; 

    "Kızım, Selenayım Saadetim Çıram hoş geldin prensesim , ömrüm , kalbim , nefesim küçücük dünyamıza hoş geldin cennet kokulum seni ilk kucağıma aldığımda ellerim titredi şaka mı dedim ben BABA oldum dedim ellerim o kadar titriyordu ki tutamadım bile heyecandan kızım sana tapan bi Ailen olacak arkanda aldığımız her nefesi senin için vereceğimize söz veriyorum kızım benim küçük ÇIRAM bu bizim ilk uyuya kalışımız kızım unutma, biraz ağlıyordun yanıma yatınca susmuştun bu arada tam bir baba ya benziyorsun he haberin de olsun HOŞ GELDİN SEFA GETİRDİN PRENSESİM neler yazmak istiyorum ama ne yazabilirim bu duyguyu ne anlatabilirim odan hazır geliyorum kızım hazır mısın Baban ve Annen gibi güçlü olmaya!"
  • Selin Ciğerci anne oldu! Sosyal medya hesabından duyuru yaptı: "Teyzesiniz"

    İşte Selin Ciğerci'nin sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisi...
  • Selin Ciğerci anne oldu! Sosyal medya hesabından duyuru yaptı: "Teyzesiniz"

    Gözyaşları içerisinde anne olduğunu açıklayan Selin Ciğerci, eski eşiyle barışma gibi bir durumun asla söz konusu olmayacağını, kızının babasının hayatında her zaman mutlu olmasını istediğini dile getirdi.
  • Selin Ciğerci anne oldu! Sosyal medya hesabından duyuru yaptı: "Teyzesiniz"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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