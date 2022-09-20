Selin Erberk Gurdikyan kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2022 8 numara Selin Erberk Gurdikyan annesi kim, boyu ve kilosu kaç?

Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği Miss Turkey 2022 yarışmasının heyecanı devam ediyor. Birbirinden güzel ve başarılı kızların taç giymek için yarıştığı Miss Turkey 2022'de finalistler jüriler tarafından belirlendi. Selin Erberk Gurdikyan'da güzellerden biri oldu. Peki, Selin Erberk Gurdikyan kimdir, kaç yaşında? İşte Miss Turkey 2022 finalisti Selin Erberk Gurdikyan'ın hayatı...

SELİN ERBERK GURDİKYAN KİMDİR?

2022 Miss Turkey 8 numarada yarışacak olan Selin Erberk Gurdikyan 1.78 boyundadır. Selin Erberk, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Gurdikyan aynı zamanda Miss Turkey 1983 Güzeli Neşe Erberk'in kızıdır. Miss Europe 1984 birincisi de olan Avrupa Güzeli Neşe Erberk, bir dönem evli kaldığı Ayk Gurdikyan'dan; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz kızları dünyaya gelmiştir.

MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Miss Turkey 2022 bu yıl 20 Eylül 2022 salı günü yani bugün yapılacak ve Miss Turkey resmi YouTube kanalından saat 20:00'de canlı yayınlanacak.