Selin Hürmeriç'ten altın madalya!
Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda altın madalya kazandı.
Giriş: 03.06.2025 - 22:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:30
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci olarak, altın madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör ise serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.
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