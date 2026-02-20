Canlı
        Selin Şekerci: Yeni bir ilişki istemiyorum

        Selin Şekerci: Yeni bir ilişki istemiyorum

        Rapçi Ati242'nin sosyal medyadaki takip ültimatomu, uzun bir aradan sonra Selin Şekerci'den karşılık buldu. Şekerci, genç rapçinin tavrını çok sevimli bulduğunu belirterek onore olduğunu söylerken, özel hayatına dair de bekarlık mesajı verdi

        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 09:28 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:36
        "Yeni bir ilişki istemiyorum"
        Ati242 sahne adlı rapçi Atilla Serin, bir süre önce oyuncu Selin Şekerci'nin sosyal medya hesabını takip etmeye başlamış, bu konuda; "2 saat içinde karşılık vermezse takibimi geri çekeceğim" demişti.

        "NİYETİM KÖTÜ DEĞİLDİ"

        Takip ültimatomu Selin Şekerci'de karşılık bulmayınca Atilla Serin, takibi geri çekmişti. Serin, bu konuda, şu açıklamayı yapmıştı; "Selin Şekerci’yi karşılıklı takipleşmek için değil, bir fanı olarak takip ettim. Konu, X'e düşüp yanlış anlaşılınca takibi geri çektim ama durum daha da garipleşti. Niyetim kötü değildi."

        "ÇOK TATLI BİR ÇOCUK"

        Selin Şekerci, unutulmaya yüz tutmuş bu gelişmeyi acıkmamasıyla yeniden gündeme taşıdı. Şekerci, Atilla Serin ve takibi hakkında; "Takip edip çıkma kısmını tamamen önüme düşen haberlerden gördüm, o an fark etmemiştim. Açıklamasını ve tavrını çok sevimli buldum. Çok teşekkür ederim, onore oldum. Çok tatlı bir çocuk, Yolu açık olsun" şeklinde açıklamada bulundu.

        En son iki yıl önce ilişkisi olan Selin Şekerci, yeni bir aşk yaşamak istediğini belirterek "Bekârlık sultanlıktır" dedi

        #selin şekerci
        #Atilla Serin
