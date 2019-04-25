2 yıl önce eşi ve 3 çocuğu ile Kanada'ya yerleşen Selin Toktay evlilikleri hakkında çıkan haberlere 2. Sayfa programında yanıt verdi. İşte Toktay'ın o açıklaması:

2006 Aralık ayında evlendiğimiz günden itibaren Allah korusun bir gün bile ayrılmayı, hele ki bu tarz konularda çocuklarımızı bir salise bile huzursuz etmeyi hiç düşünmedik. Hamdolsun mutlu beraberliğimiz devam ediyor. Allah izin verirse de bu dünyadaki yolculuğumuzu beraber tamamlamayı arzu ediyoruz. Her şey Allah'tan ama bu tarz yıkıcı haberleri yaparken olayın muhatapları ile mutlaka iletişime geçilse... Bazen çok sık görüşemediğimiz aile büyüklerimiz bu tarz haberler karşısında şaşırıp bize üzüntülerini dile getiriyorlar. Bu da bizleri özellikle yaşanmıyor olduğu durumlar üzerine derinden üzüyor. Her şey ailemizde çok şükür huzurla, mutlulukla, sağlıkla, beraberce devam ettiğini belirtmek istiyorum.

Selin Toktay'ın aile fotoğrafı da programda yayınlandı.