Şemdinli'de çocuklar için dondurma şenliği yapıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Fahir Geylani, arkadaşlarının da desteğiyle bir köyde daha çocuklar için dondurma şenliği düzenledi
Giriş: 13.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:55
1
Hakkarinin Şemdinli ilçesinde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Fahir Geylani, her hafta farklı köylerde etkinlik yapıyor.
2
Arkadaşlarının da desteğiyle bu hafta Çatalca köyüne giden Geylani, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi, dondurma dağıttı.
3
Çocukların mutluluğu için etkinlik yaptığını belirten Geylani, etkinlikle köylerdeki tüm çocuklara ulaşmaya çalıştığını söyledi.