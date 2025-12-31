Semih Kılıçsoy, haftanın 11'ine seçildi
İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy, en son oynanan Torino maçında fileleri havalandırdı ve haftanın ilk 11'ine seçildi.
Cagliari'de top koşturan 20 yaşındaki genç forvet Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A'da haftanın ilk 11'ine layık görüldü.
Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak transfer ettiği Semih Kılıçsoy, takımına Torino deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydederek maçın oyuncusu seçilmişti.
20 yaşındaki santrfor, gösterdiği başarılı performansın ödülünü haftanın 11'ine seçilerek aldı. 2-1'lik galibiyetin başmimarı olan Semih, 16. haftada Pisa'yı ağırladıkları mücadelede ağları sarsarak Serie A ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.
17. haftanın ilk 11'inde şu isimler yer aldı:
Corvi (Parma), Kalulu (Juventus), Muharemovic (Sassuolo), Ramon (Como), Kone (Roma), Nico Paz (Como), Vlasic (Torino), Pulisic (Milan), Nkunku (Milan), Semih (Cagliari), Hojlund (Napoli).