"EV KİRAMI VEREMEDİĞİM ZAMANLAR OLDU"



Semra Dinçer, bir röportajında yaşadığı zor günleri de anlatmıştı. Usta oyuncu, "Oğlum oyuncu olmak isteyince 'Evlatlıktan reddederim' dedim. 'Görmedin mi neler yaşadık neler çektik? Nasıl kendine böyle bir hayat çizersin? Başka bir işin olsun, bunu zevk için yap. Düzenli bir gelirin olsun. Çok inişli çıkışlı bir hayat' dedim. Ee iş var, yok. Bir insanın en temel ihtiyacı barınma, korunma ve yemektir. Bunları yapamıyor hale geliyorsunuz. Ev kiramı veremediğim oldu. Ay sonunu nasıl getireceğim diye kara kara düşündüğüm de çok oldu. Ben oğlumu turnelerde otobüslerde büyüttüm. 21 yaşındaydım oğlumu doğurduğumda Biz daha şanslıydık, oyuncu sayısı daha azdı, bu kadar okul yoktu. İşin gerçekten niteliği, niceliği vardı. Zorluk yaşasın istemedim." ifadelerini kullanmıştı.