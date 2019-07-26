Sen Anlat Karadeniz dizisi 53. sezon finalinde izleyicileri büyük bir merak içerisinde bırakıp ara vermişti. Sen Anlat Karadeniz 53. Bölümü ile sezon finali yaptı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Melek alevler arasında kurtuluyor ama asıl yanan onun yüreği. Gördüğü şiddet yüzünden psikolojisi bozuk olan Melek teselliyi Nefes’in kollarında buluyor. Nefes, Melek’e gü oluyor. Tabi Genco buna engel olmak için elinden geleni ardına koymuyor. Hemen harekete geçen Genco Nefes’i kaçırıyor. Tahir, Nefes’in kaçırılışı ile mahvoluyor. Nefes’in hamile olması onu en çok endişelendiren durum oluyor. Bir de üstüne hastaneden gelen arama eklenince korku daha da büyüyor. Sen Anlat Karadeniz'in 53. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte sezon finali özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ ÖZETİ: 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes kendi gibi şiddet gören kadınlara güç vermek için radyo yayınına başlıyor. Nefes’in bu hamlesi Melek’e de umut oluyor. Ama Genco’nun gözü daha da dönüyor. Melek’i köyde bir eve kapatıyor. Hazan, Nefes ve Tahir ile beraber Genco’nun evine geliyor ama Melek’i bulamyorlar. Genco kızını cezalandırmak için bu yolu seçtiğini söylerken, Melek gözünü karartıyor. Ancak Hazan, Melek’in yerini öğreniyor. Genco da hala orada. Melek çektiği acı ile kendini kaybediyor. Babasına onu ölesiye sevip sevmediğini soruyor. Genc odadaki kokuyu fark ediyor. Melek, Genco gelmeden önce tüm eve benzin döküyor. Genco, Melek’in böyle bir yapamayacağını düşünerek Melek’i tehdit ediyor. Annesini akıl hastanesine kapatabileceğini ve Hazan’ı öldürebileceğini söylüyor. Melek tam da bu yüzden Genco’nun ölmesini istiyor. Ve Melek elindeki kibriti çakıyor. Genco kaçmaya kalkışınca da kafasına ağır bir cisimle vuruyor. Nefes, Tahir ve Hazan ortaya geldiklerinde evin alevler içinde olduğunu görüyorlar. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek’i kurtarmak istiyor.

GENCO NEFES’İ KAÇIRIYOR

Ve Hazan ile Tahir canları uğruna Melek’i dışarı çıkarıyor. Genco da kurtuluyor. Kendilerine gelir gelmez Nefes Melek ile dertleşiyor. Ona istediği her şeyi anlatabileceğini söylüyor. Melek, Nefes’in onu anladığını biliyor ve kalbi Nefes’in sevgisi ile doluyor. Genco ise bu durumdan çok rahatsız oluyor ve Nefes’i ortadan kaldırmak istiyor. Bu nedenle de Nefes’i kaçırıyor. Nefes kapıda elinde silahla Genco’yu görünce çok korkuyor, çırğınıyor ama faydası yok. Nefes’i bir depoya atan Genco, onun bebeğinin canını da tehlikeye atıyor. Nefes karnını tutarak acı içinde haykırıyor. Ama Genco’nun umurunda bile değil.

NEFES’İN HAYATI TEHLİKEDE

Tahir, Nefes’in kaçırıldığı haberini alınca deliye dönüyor. Tüm ev halkını ayağa kaldırıyor. Öte yandan evi arayan doktor Nefes’in hayati tehlikesi olduğunu çünkü dış gebelik söz konusu olduğunu anlatıyor. Asiye bu haberle şok oluyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezona eylül ayında başlayacağı öne sürülüyor.