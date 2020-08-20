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Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' adlı sinema filminin çekimlerine başlandı. Andaç Haznedaroğlu yönettiği filmde başrolleri Ecem Erkek, Devrim Yakutve Engin Alkan paylaşıyor.

'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?', daha önce tiyatro oyunu olarak sahnelenmişti. Perdelerinin 1998'de açan; Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan ve Neslihan Yeldan'ın başrollerini paylaştığı oyun, 504 kez sahnelenmişti.