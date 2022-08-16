SENDEN DAHA GÜZEL 10. BÖLÜM ÖZETİ

Efsun'un babasının aniden çıkıp gelişiyle Efsun'un klinikte çalıştığı ortaya çıkar. Efsun'un annesiyle gizli gizli görüştüğünü ve onun yanında çalıştığını öğrenen Ferdi, Efsun'u evlatlıktan reddeder. Efsun kendi ailevi problemleriyle uğraşırken Emir de onunla baş başa kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Emir'in yıllardır ulaşamadığı karısı birden ortaya çıkmıştır. Emir, Efsun Sevda'yla karşılaşmadan, gerçeği Efsun'a kendisi söylemek istemektedir. Ama Efsun, Sevda'yla çalışmaya başlar ve Emir'in karısı olduğunu öğrenmesi an meselesidir.