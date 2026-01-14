Habertürk
        Senegal: 1 - Mısır: 0 | MAÇ SONUCU

        Senegal: 1 - Mısır: 0 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal, Mısır'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. 78. dakikada Sadio Mane'nin golüyle turnuvanın ilk finalisti olan Senegal, Nijerya-Fas eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 22:55 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:58
        Sadio Mane, Senegal'i finale taşıdı!
        Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Grand Stade de Tanger'de oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Senegal, yarı finale yükseldi.

        Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada Sadi Mane kaydetti.

        Senegal'de tecrübeli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly, maçın 23. dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemedi.

        Öte yandan Senegal'in kadrosunda yer alan Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadelede şans bulamadı.

        İkinci yarıda bulduğu golle finale çıkan Senegal'de büyük mutluluk yaşandı.

        Daha önce üç kez Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan Senegal, 2022 yılında kupayı müzesine götürdü.

        Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

