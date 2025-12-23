Habertürk
        Senegal: 3 - Botsvana: 0 | MAÇ SONUCU

        Senegal: 3 - Botsvana: 0 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası D grubu ilk maçında Senegal, sahasında Botsvana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 20:20 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:20
        Senegal 3 puanı 3 golle aldı!
        Afrika Uluslar Kupası D grubu ilk maçında Senegal, Botsvana ile karşılaştı. Grand Stade de Tanger'de oynanan maçı Senegal 3-0 kazandı.

        Galibiyeti getiren golleri Nicolas Jackson (2) ve Cherif Ndiaye kaydetti. İlk golün asistini Galatasaraylı Ismail Jakobs yaptı.

        Senegal'de, Ismail Jakobs maçın tamamında sahada kalırken, Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye 78. dakikada oyuna dahil oldu.

        Bu sonuçla birlikte Senegal 3 puan olurken, Botsvana ise 0 puan kaldı.

