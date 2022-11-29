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Senegal tarihinde ikinci kez son 16'da

Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı

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  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'u 2-1 yenen Senegal, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza alanına topla giren Sarr, Hincapie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    44. dakikada topun başına geçen Sarr, meşin yuvarlağı kalecinin solundaki köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    67. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanına gelen topu Torres arka direğe aşırttı. Müsait pozisyondaki Caicedo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    70. dakikada Senegal'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanına gelen top savunmadan sekince Koulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Senegal bir kez daha öne geçti: 2-1.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    Kalan bölümde skoru korumasını bilen Senegal, son grup maçında Ekvador'u 2-1 mağlup etti.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    Karşılaşmayı 44 bin 569 taraftar tribünden izledi.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    SENEGAL İKİNCİ TURDA

    Hollanda'nın ardından 6 puanla grubu ikinci olarak tamamlayan Senegal, 2002 Dünya Kupası'nın ardından tarihinde ikinci kez son 16 turuna kaldı.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    Senegal, bu turda B Grubu'nu lider olarak tamamlayan takımın rakibi olacak.
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    Stat: Uluslararası Halife

    Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    Ekvador: Galindez, Preciado (Dk. 85 Porozo), Torres, Hincapie, Estupinan, Franco (Dk. 46 Sarmiento), Gruezo (Dk. 46 Cifuentes), Moises Caicedo, Plata, Estrada (Dk. 64 Reasco), Enner Valencia
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    Senegal: Edouard Mendy, Jakobs, Diallo, Koulibaly, Sabaly, Gana Gueye, Pape Gueye, Pathe Ciss (Dk. 74 Nampalys Mendy), Sarr, Dia (Dk. 90+5 Cisse), Iliman Ndiaye (Dk. 74 Dieng)
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

    Goller: Dk. 44 Sarr (penaltıdan), Dk. 70 Koulibaly (Senegal), Dk. 67 Caicedo (Ekvador

    Sarı kart: Dk. 66 Gana Gueye (Senegal)
  • Senegal, Ekvador'u eleyerek tarihinde ikinci kez son 16'ya kaldı

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