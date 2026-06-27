2026 Dünya Kupası I Grubu 3. ve son hafta maçında Senegal ile Irak kozlarını paylaştı. Mücadele Senegal'in 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Habib Diarra, 56'da Ismaila Sarr, 59. ve 71. dakikalarda Pape Gueye ve 82'de ise Iliman Ndiaye'den geldi.

Ayrıca Irak'ta 13. dakikada Rebin Sulaka, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Senegal, 3 puana yükseldi ve grubu 3. sırada bitirdi. Irak ise 3 mağlubiyetle 0 puan topladı ve turnuvaya veda etti.

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I Grubu puan durumu:

Fransa - 3 maç - 9 puan

Norveç - 3 maç - 6 puan

Senegal - 3 maç - 3 puan

Irak - 3 maç - 0 puan

Seck’in kafa golüyle Senegal maça golle başladı! pic.twitter.com/iT7HMYtVqy — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Camara harika getirdi Ismaila Sarr farkı 2’ye çıkardı! ⚽ pic.twitter.com/zHTL3zh9Di — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Pape Gueye’den mükemmel bir füze geldi! 🚀 pic.twitter.com/hZaVKZEzZe — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Pape Gueye'den müthiş bir füze daha! Vurmaya devam ediyor! 🚀 pic.twitter.com/KIbTLAePwb — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026