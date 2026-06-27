Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Senegal: 5 - Irak: 0 | MAÇ SONUCU

        Senegal: 5 - Irak: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası I Grubu 3. haftasında Senegal ile Irak karşı karşıya geldi. Senegal rakibini 5-0 mağlup etti ve grubu 3. sırada bitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 00:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Senegal galibiyetle bitirdi!

        2026 Dünya Kupası I Grubu 3. ve son hafta maçında Senegal ile Irak kozlarını paylaştı. Mücadele Senegal'in 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Habib Diarra, 56'da Ismaila Sarr, 59. ve 71. dakikalarda Pape Gueye ve 82'de ise Iliman Ndiaye'den geldi.

        Ayrıca Irak'ta 13. dakikada Rebin Sulaka, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Senegal, 3 puana yükseldi ve grubu 3. sırada bitirdi. Irak ise 3 mağlubiyetle 0 puan topladı ve turnuvaya veda etti.

        REKLAM

        I Grubu puan durumu:

        Fransa - 3 maç - 9 puan

        Norveç - 3 maç - 6 puan

        Senegal - 3 maç - 3 puan

        Irak - 3 maç - 0 puan

        ÖNERİLEN VİDEO

        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!

        Osmaniye'de, tartıştığı berber 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil'i bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki Ökkeş Gök tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü, ardından da cinayetin yaşandığını söylediği öğrenildi (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Fransa'da Dembele şov!
        Fransa'da Dembele şov!
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Kamyon apartmana saplandı!
        Kamyon apartmana saplandı!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"