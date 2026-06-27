Senegal: 5 - Irak: 0 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası I Grubu 3. haftasında Senegal ile Irak karşı karşıya geldi. Senegal rakibini 5-0 mağlup etti ve grubu 3. sırada bitirdi.
Giriş: 27 Haziran 2026 - 00:15 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası I Grubu 3. ve son hafta maçında Senegal ile Irak kozlarını paylaştı. Mücadele Senegal'in 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Habib Diarra, 56'da Ismaila Sarr, 59. ve 71. dakikalarda Pape Gueye ve 82'de ise Iliman Ndiaye'den geldi.
Ayrıca Irak'ta 13. dakikada Rebin Sulaka, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Senegal, 3 puana yükseldi ve grubu 3. sırada bitirdi. Irak ise 3 mağlubiyetle 0 puan topladı ve turnuvaya veda etti.
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I Grubu puan durumu:
Fransa - 3 maç - 9 puan
Norveç - 3 maç - 6 puan
Senegal - 3 maç - 3 puan
Irak - 3 maç - 0 puan
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