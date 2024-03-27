Şener Şen kimdir, kaç yaşında? Şener Şen'in hayatı ve biyografisi

Adana doğumlu olan Şener Şen, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kariyerine başlamış ve zamanla Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olmuştur. Tiyatrocu bir aileden gelen Şen, sanat hayatına ilk adımlarını İstanbul Şehir Tiyatroları'nda atarak tiyatro eğitimini ve pratiğini burada sürdürmüştür. Sinema kariyeri boyunca "Züğürt Ağa", "Muhsin Bey", "Eşkıya" gibi birçok başyapıtta rol alarak, özgün karakterleriyle Türk sinemasına damgasını vurmuştur. Bu yazımızda Şener Şen’in kim olduğunu nereli ve kaç yaşında olduğunu ve yaşamına dair tüm merak edilenleri detaylı olarak inceleyeceğiz.

Şener Şen Kimdir?

Şener Şen, Türk sinemasının en değerli aktörlerinden biri olarak, zengin filmografisi ve başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettirir. Kendine has oyunculuk tarzı ve karakter derinliği ile her rolün hakkını veren Şen, birçok filmi Türk sinema tarihinin klasikleri arasına taşımıştır. Şener Şen, sanat yolculuğuna İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda ayak basarak başladı. Tiyatro sahnesine olan tutkusunu babasının izinden giderek sinema sektörüne adım atmaya tercih etti ve başta radyo tiyatroları olmak üzere çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Ancak tiyatro oyunculuğundan elde ettiği gelir onun geçimini sağlamak için yeterli olmayınca, maddi gereksinimlerini karşılamak amacıyla sinema dünyasına giriş yapmak zorunda kaldı. Dublaj alanındaki tanıdıkları aracılığıyla küçük roller ve figüranlık yaparak sinemaya ilk adımlarını attı.

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İlk yıllarında sinemada çeşitli figüran rollerine bürünen Şener Şen, bu dönemde dans ederek ya da ana karakterlere figüran olarak eşlik ederek sinema dünyasında var olmaya çalıştı. Ancak sanat hayatındaki asıl çıkışını 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğindeki klasikleşen "Hababam Sınıfı" filmindeki unutulmaz "Badi Ekrem" karakteri ile yaptı. Bu filmdeki başarılı performansı, onu Kemal Sunal ile birlikte Türk sinemasının en sevilen ikililerinden biri haline getirdi ve ikili, "Süt Kardeşler", "Şaban Oğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" gibi pek çok gişe rekorları kıran filmde bir araya geldi. Bu filmler, Şener Şen'in oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve onu Türk sinemasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirdi. Şener Şen Nereli? Şener Şen kaç yaşında sorusu yıllara meydan okuyan usta sanatçı Şener Şen ile ilgili merak edilen konulardan biridir. 26 Aralık 1941 Adana doğumlu olan Şener Şen, 2024 yılı itibarıyla 83 yaşındadır. Usta oyuncu, yaşına rağmen sanata olan tutkusunu ve çalışmalarını sürdürmektedir. Şener Şen Hayatı Şener Şen, 26 Aralık 1941'de Adana'da, marangoz Ali Şen'in evladı olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde devam eden Şen, mezuniyetinin ardından Kocaeli'nde öğretmenlik yapmaya başladı. Ancak sanat aşkı onu İstanbul'a, Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelerine sürükledi. Burada oyunculuğa ilk adımlarını atan Şen, babası gibi sinema dünyasına atılmak yerine tiyatroya gönül verdi. Şen'in sinemaya geçişi, maddi zorluklar ve figüranlık teklifleriyle şekillendi. Özellikle "Hababam Sınıfı"ndaki ‘Badi Ekrem’ karakteriyle seyircinin gönlünde taht kuran Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman ile birlikte oynadığı filmlerle tanındı. Ancak, 1984 yılında Şen için yeni bir dönem başladı. Anadolu piyasasının baskısı ve Arzu Film ile Ertem Eğilmez'in desteğiyle başrollerde yer almaya başladı.