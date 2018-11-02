Senica - Zlate Moravce rakamlar

Slovakya Süper Lig maçında Senica ile Zlate Moravce, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Senica 8 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Zlate Moravce 8 puanda ve 11. sırada. Senica son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Zlate Moravce, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 371 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Senica kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Zlate Moravce sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Senica önceki hafta Nitra mücadelesinde 5-2 yenildi.

Zlate Moravce ise Podbrezova karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Senica, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 6 gol yedi.

Zlate Moravce, dış sahada 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zlate Moravce 3 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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