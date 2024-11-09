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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Çok oyuncu gidecek, çok oyuncu gelecek - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Çok oyuncu gidecek, çok oyuncu gelecek

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1'lik Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada oyuncularını hedef aldı. Ara transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yaşanacağını sinyalini veren Güneş, "Trabzonspor'da birçok oyuncu gidecektir, birçok oyuncu gelecektir, bu doğaldır. İsterdik ki eldeki oyuncular olsun ama bu olmadı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:43
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        "Çok oyuncu gidecek, çok oyuncu gelecek"
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunurken, oyuncularına yüklendi.

        Oynanan futboldan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Güneş, "Kazanmak için çıktık sahaya, 3 puanla yeni bir ivme kazanırız diye ama 3-1 yenildik. Öne geçmiş olmamız bizi rahatlatmadı, tam tersine daha çok geriye çekildik. Rakip kaleye gitmek açısından daha çok pozisyon bulmayı düşünüyorduk. Uzak oynadık rakibe, rakip de son dakikada attığı golle bizimkiler demoralize oldu. İkinci yarı başlangıcında da umudumuz vardı ama maalesef oyuncularımız beklediğimiz performansı ortaya koyamadı. Kritik maçta 3 puan kaybeden olarak... Üzülmek bile demiyorum. Felaket, kabus... 1-0 öne geçip savunma anlayışında da başarılı olamamak, hücum yapamamak... Tercihlerim, oynanan oyun beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

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        "OYUNCULARDA TRAVMA VAR HERHALDE"

        Fenerbahçe'ye karşı iyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Güneş, "Kendime kızıyorum. İlk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynamak istiyoruz. Zaman zaman çıkış yapıyoruz ama sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir'i yendik ama Göztepe'ye yenildik. Fenerbahçe'ye karşı iyiydik ama burada tamamen dağıldık. Oyuncularda travma var herhalde. Rahat değiller. Oynayacaklar diye bekliyorum ama... Üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

        "KADRO İÇİNDE BİR HAREKETLİLİK YAPILABİLİR"

        Şenol Güneş ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu durum hayal kırıklığı. Üst üste 3 maç yenildik. Çok kolay kaybettik. En iyi oyunumuz Fenerbahçe'ye karşıydı ama onu da kaybettik. İyi oyun da yetmiyor. Kadro içinde bir hareketlilik yapılabilir. Kendi adıma, oyuncular adına her şeyi yönetime iletmek gerekiyor. Başkanla yönetimle görüşmek lazım. Onlar takım için her şeyi yaptılar. Takımın morali bozuktu, beklentisi büyüktü. İyi oynamadı, iyi oynadı, şu oldu, bu oldu bütün mazeretler ne olursa olsun oynadığımız oyun bizi tatmin etmiyor. Oyuncular da tatmin olmuyordur. Bu oyun, hayal ettiğimiz oyun değil."

        "OYUN OLARAK ÇOK SIKINTILIYIZ"

        Deneyimli teknik adam, "Daha dirençli, isyan eden bir takım görmek isterdim ama maalesef olmadı. Büyük bir travma var. Oyundaki dalgalanmalar buna bağlı. Bulunduğumuz durum iyi değil. Çıkışın yollarını arayacağız. Söylenecek hiçbir söz yok bu maç sonrası. Hakikaten üzgünüm. Üst üste 3. mağlubiyet. Oyun olarak tatmin değiliz. Trabzonspor taraftarına, camiasına iyi futbol sözü verdik. Burada ne hücumda ne savunmada, sadece bu maçta değil çok maçta bu oldu, alt sıralardaki takımlara çok puan kaybettik. Diğer takımlardan oyun olarak farkımız kalmadı. Trabzonspor büyük takım, bunun başına gelmesini istemeyiz. Çözümü kendi içimizde halledeceğiz. Moral bozukluğunu tarif etmekte zorluk yaşıyorum. Oyun olarak çok sıkıntılı. Bizim 1-0'dan sonra oyunu kontrol edemememiz, yediğimiz gol sonrası isyan etmemek bizi üzmüştür. 3 puan kaybederek, zor bir duruma düşerek kendimizi hayal kırıklığına soktuk. Durumumuz hayal kırıklığı."

        "ÇOK OYUNCU GİDECEK, ÇOK OYUNCU GELECEK"

        Ara transfer döneminde takımda büyük değişiklikler yaşanacağını da belirten Şenol Güneş, "Kendimi de işin içine katarak eleştiriyorum. Elimizdeki bütün oyunculardan iyi bir 11 ortaya koymalıydık. Geçen maçta iyi şeyler, arzu falan var. Yeterli miydi, eksikti ama bu maçta daha iyi olur diye düşündüm, olmadı. Oyun gitgelleri bizi çok sıkıntıya sokuyor. İlk 11, daha sonra koyduğunuz oyuncular bu işi yapmaya müsait oyuncular. Zaten Trabzonspor'da birçok oyuncu gidecektir, birçok oyuncu gelecektir, bu doğaldır. İsterdik ki eldeki oyuncular olsun ama bu olmadı." ifadelerini kullandı.

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