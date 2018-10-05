UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Malmö'ye mağlup oldu. Şenol Güneş, 2-0'lık yenilgi sonrası beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Gole kadar, zaman zaman top kayıplarında ve geçişlerde hatalarımız vardı ama rakibe pozisyon vermediğimiz maçta yediğimiz gol sonrası oyun bizim için koptu. 1-0'dan sonra etkili atak sayımız azdı. Değişiklikler de etki etmemesi, tam konsantre gelemediğimizi gösteriyor.

Hem hücum edemedik, hem savunma yapamadık. Golden ne kadar etkilenirsen etkilen, futbol oynamaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Rakip hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Benim eksikliğim. Kazanmayı düşünüyorduk, olmadığı için üzgünüz. Genk'in yenilmesi için de sürpriz denilebilir ama ev sahibi avantajı kullanılmış olabilir. Maça çıkarkenki hayallerimiz ile maçtaki gerçekler örtüşmeyince, maç kaybediliyor."

BASIN TOPLANTISI

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Maalesef kazanmayı düşündüğümüz maçı kaybettik. İlk 30 dakikadan sonra son 15 dakikalık bölümde oyun hakimiyetini yakalamıştık, gole kadar yaklaştık, fakat yediğimiz golden sonra bizim için her şey daha kötüye gitti. Maçın tamamına baktığımızda daha dikkatli olan daha konsantre ve imkanını bulduğunda gol atmayı düşünen bir takım olarak Malmö maçı hak etti, onları tebrik ediyorum. Öyle bir rakiple oynadık ki; dikkatinizi, soğukkanlılığınızı koruyamazsanız, mağlubiyetle sonuçlanması kaçınılmaz olur" dedi.



Siyah-beyazlı takımın teknik patronu oyuncu kalitelerinin sonuca yansımadığını da vurgulayarak, "Maalesef oynayan ve oyun içerisine giren oyuncularımız konsantre değildi, oyuncu kalitemiz maalesef sonuca yansımadı, üzgünüz. Galibiyet alarak avantaj sağlamak istiyorduk ama maalesef kaybettik, artık grupta herkesin şansının eşit olduğunu düşünüyoruz, tabi ki mağlubiyet üzücü ve acı verici bir olay ama daha da kötüsü 1 ve 2-0'dan sonra pozisyon üretemeyen, rakibin oynamasına izin veren, dağınık bir görüntü veren takım vardı.



Bir maç istenmeden kazanılmaz ama bitmiş maça da yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçları düşünmeliyiz, bu kadar olumsuzluk beklemiyordum” diye konuştu.

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