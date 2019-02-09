Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım için TFF ile anlaşmaya vardı.
Güneş'in sezon sonuna kadar hem Siyah-Beyazlılar'ı hem de Ay-Yıldızlılar'ı çalıştırması beklenirken sonrasında yerine kimin geçeceği ise merak konusu oldu.
Siyah-Beyazlı kulübün kulislerinde büyük hareketlilik yaşanırken teknik direktörlük koltuğu için pek çok aday gündemde.
İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten sonraki hoca adayları:
GUTİ HERNANDEZ
Beşiktaş'ta bu sezonun başında yardımcı antrenörlüğe getirilen Guti, Güneş'in gitmesi halinde en büyük aday olarak göze çarpıyor.
İspanyol çalıştırıcı, göreve geldiğinde "2019-2020 sezonu başında takımın başına geçmek için söz aldı" iddiaları ortaya atılmıştı.
Futbolu bıraktıktan sonra Real Madrid altyapısında görev alan Guti, burada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.
Siyah-Beyazlı takımda Guti ile birlikte göreve gelen İlhan Mansız önceki gün ayrılırken İspanyol antrenör, görevine devam ediyor.
TAMER TUNA
Beşiktaş'ın üst üste iki şampiyonluk kazandığı 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna da teknik direktörlük için adı geçen isimlerden.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tuna'nın yeniden yardımcı antrenör olacağına dair iddialar için "Tamer Tuna, Beşiktaş'a bir daha teknik direktör olarak döner" açıklamasını yapmıştı.
Orman'ın, Güneş'ten sonra Tamer Tuna formülüne sıcak baktığı da biliniyordu ancak genç antrenör, Beşiktaş'tan ayrılıp Göztepe'nin yolunu tutmuştu.
Tamer Tuna geçtiğiz aylarda yaptığı açıklamasında "Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim. Bu tercih bana bırakıldığında tartışmam bile. Başkanın istemesi, taraftarın istemesi hepsinin bir araya gelmesi lazım tabi" diyerek bu konuda hazır olduğu ifade etmişti.
SERGEN YALÇIN
Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla alkış alan Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarının takımın başında görmek istediği isimlerin başında geliyor.
Oynattığı pozitif futbolla herkesin beğenisini kazanan genç çalıştırıcı, Siyah-Beyazlı takımın radarında olan isimlerden birisi...
Güneş'in ayrılmasının ardından Sergen de Beşiktaş yönetiminin üstünde duracağı isimlerin başında geliyor.
JORGE JESUS
Portekizli teknik adamın adı Beşiktaş'la Şenol Güneş görevdeyken de anılmıştı.
Portekiz basını, 2017'de çıkan haberlerde Jesus'un Siyah-Beyazlı takımın başına geçebileceğini yazmıştı.
Sporting Lizbon'dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezonun başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in başına geçmişti.
Jesus, buradaki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılırken Beşiktaş'ın gündemine yabancı hoca olarak girebilecek isimlerden...
TAYFUN KORKUT
Beşiktaş'ın eski futbolcularından olan Tayfun Korkut, Almanya'da son olarak Stuttgart'ı çalıştırmıştı.
Siyah-Beyazlı takımın yeniden yapılanma süreci başlatmasının ardından Tayfun Korkut'un teknik direktörlük koltuğuna oturabileceği ihtimaller dahilinde.
Korkut, Philip Cocu'nun ardından Fenerbahçe'nin de gündemine girmişti.
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