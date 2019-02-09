12 | 22

Tamer Tuna geçtiğiz aylarda yaptığı açıklamasında "Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim. Bu tercih bana bırakıldığında tartışmam bile. Başkanın istemesi, taraftarın istemesi hepsinin bir araya gelmesi lazım tabi" diyerek bu konuda hazır olduğu ifade etmişti.