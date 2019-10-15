Şenol Güneş kimdir? Şenol Güneş nereli ve kaç yaşında? soruları başarılı teknik adam hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. Futbol kariyerine doğduğu Trabzon'da kalecilikle başlayan Şenol Güneş'in kariyerindeki başarılar ve detaylar haberimizde.

ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?

Şenol Güneş 1 Haziran 1952'de Trabzon'da doğdu. Şenol Güneş kaleci mevkinde forma giymiş eski millî futbolcu ve Türkiye millî futbol takımının teknik direktörüdür.

Futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu[1]. 1987'de futbolu bıraktı.

Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'u yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.

2015'te Beşiktaş JK teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2015-16 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.

2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.