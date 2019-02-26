Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı "İlk yarının tek hakimiydik. Hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk yarıda goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal giden bir oyun vardı ama olmayacak goller yedik. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Savaşarak kazandığımız topları gereksiz yere rakibe verdik" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN 2 PUAN KAYIP, FENERBAHÇE İÇİN NEDİR?"

Sarı-Lacivertli takımın büyük takımlara karşı iyi motive olduğuna dikkat çeken Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Panik yaptık, topu kolay şekilde rakibe verdik. 3-3'ten sonra Burak'ın pozisyonu gol olsaydı lehimize dönebilirdi. Gollerin gelişiyle oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Atakları vardı ama pozisyonları yoktu. Bir de uzaktan gol yiyince paniği iyice artırdı. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar."

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK!

Öte yandan Şenol Güneş, kariyerinde 8. kez öne geçtiği bir Fenerbahçe maçını kazanamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligin ilk yarısında da 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldığı maçta ilk yarıda iyi oynadıklarını fakat ikinci devrede istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, derbi mücadelesinin ilk yarısında düşündüklerinin fazlasını yerine getirdiklerini belirterek, "İlk yarıda rakibi oynatmadan golleri bulduk. Daha fazla olabilirdi. İkinci yarıda geriye çekildik. Rakibin sağdan ataklarını bekliyordum. Hem Adriano hem Güven ilk yarıda görevlerini iyi yapmıştı. Duran toptan gelen gol, oyunun şeklini rakibin lehine çevirdi." diye konuştu.

Yedikleri gollerin ardından panik yaparak oynadıklarını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Güveni, morali artan Fenerbahçe oldu, tam tersine motivasyonu düşen Beşiktaş oldu. İkinci yarıda oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'nin elindeydi. Son bölümde kopmalar oldu. Coşkulu, arzulu bir maçta iki puan kaybetmek bizim için üzücü. Üst seviye takımız, üst seviye oyunculara sahibiz; şartlar ne olursa olsun kolay goller yemememiz gerekirdi. O kadar basit hatalar yaptık ki konuşulur tarafı yok. Savunmada olmamıza rağmen bunu da iyi yapamadık. 4-0, 5-0 olacak maçta kaybedilen iki puan var."

Maçın ikinci yarısında Shinji Kagawa'nın da oyuna katkı yapamadığına dikkati çeken Güneş, "Kagawa defansta zaten zayıf, hücuma da katkısı azalmıştı. Atiba ve Dorukhan yoruldu, Lens ve Güven de kenarda iyi oynarken, ikinci yarı sıkıntı yaşadılar. Fenerbahçe, zaten sağ tarafı iyi kullanan takım. İkinci yarıda orta göbekte uzak kaldık, kenarları da istediğimiz gibi kapatamadık." ifadelerini kullandı.

Puan kayıplarına rağmen önlerine bakacaklarını vurgulayan Güneş, "Kazanmak için her şeyi yaptık. 5-0, 6-0 olabilirdi. Bir ayıbımız yok, ayıp gibi sunmaya çalışıyorlar. Bir kaybımız var, bu bize yakışmaz. Üç tane yememeyi de becerebilirdik. Kopmalar ve güvensizlikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, adının milli takım için geçmesinin konsantrasyon eksikliğine neden olup olmadığı yönündeki soruları ise yanıtlamadı.