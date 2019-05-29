Fransa ve İzlanda maçları öncesi denemelerde bulunacağını söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimiz komşu ülkemiz. Dostane bir maç bekliyoruz. Birbirimize yakınız. Futbol adına onlar da kendi ülkelerinden fazla oyuncular var. Bize benzer taraftarları var. Sadece kendi oyunumuzu oynayacağız. Mevcut oyuncularımızın durumunu görmek istiyoruz. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek zorundayız. Çoğu zaman çağırıp da oynatamadığımız oyuncuları görmek istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Gönül ideal 11 ile çıkmak isterdi. 2 tane resmi maç oynayacağız. Fransa ve İzlanda maçları resmi maç. Daha farklı bir durumda. Hazırlık maçları ise farklı bir durum. 4 tane maç çok doğru olmayabilir, buna katılabilirim. Ama sezon sonundaki yıpranmaları değerlendirmek zorundayız. Burada hem antrenman yapıyoruz. Aynı hedefe yönelmek için toplantılar yapıyoruz. Süre çok kısa. Yoğun olmak zorundayız. Oyunculara ne düşündüğümüzü anlatıyoruz"

"Milli Takım olarak, kulüplerde savunma ve hücum oynayan takımlardaki oyuncuların farklılıkları var. Oyuncuların neler yapabileceğini işlemeye çalışıyoruz. Düşüncelerin altyapısını oluşturmak istiyoruz. Yunanistan ve Özbekistan maçlarını kazanmak istiyoruz. Maçların yanında neler kazandığımız da önemli. 2 maçta da kısmen yapmaya çalıştık. Futbolu tek bir parça ile oynayamazsınız. Hem geriden pas yaparak çıkmak, hem de baskıyı kırmak ve ileride de sizin baskı yapmanız"

"Takım olgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu 15 günlük süreçte oyunculara kafamızdaki oyun olanını aktarmaya çalışıyoruz. Ozan Kabak bu akşam burnundaki kırıktan ötürü takımdan ayrıldı. Kadroda sayısal bir sıkıntımız yok. Futbol hayatı çok daha büyük bir başarı getirecektir. Çağlar ve Cenk'i de oynatacağız. Fazla forma şansı bulamayan oyuncularla takımı oluşturmaya çalışacağız.

"Fransa hem üreten hem de yarışan bir ülke. Bir yandan da 40 tane ülke ona yardımcı. Bu başarıyı tesadüfen almıyorlar. Uzun yıllardır Avrupa'yı besleyen bir ülke. Son Dünya Kupası'nda şampiyon olan ülkeyle oynayacağız. Fransa'ya karşı savunma yapacağız, hücum yapacağız. Hepsini yapacağız. Amacımız Fransa'yı yenmek, olmazsa berabere kalmak. Araya zaman girmiyor. Öncelikle hedefimiz Fransa maçı. İzlanda maçı daha farklı olacaktır"

"Onlara kaybettiğimiz maçlarda bizi fizik olarak ezdiler. Şu anda oynayacağımız maç Yunanistan maçı. Fransa çok daha üst seviyede. Daha önce Konya'da bu heyecanla Hollanda'yı yenmiştik. Yine orada İzlanda'yı yenmiştik. Fransa maçını kazansak da kaybetsek de İzlanda maçı çok önemli. Ozan Kabak'ın yerine birini kadroya dahil etmedik.. Mert Müldür'ün bugün maçı var. Eğer gelseydi yarın oynatırdım"

"Hüseyin Türkmen de Ümit Milli Takım'da. Biz de burada alıp bekletmektense oynamasını tercih ediyoruz. Bir mevkide oynayan oyuncunun başka pozisyonlarda da oynaması kadro olarak bize zenginlik katar. Cenk bize böyle bir zenginlik katıyor"