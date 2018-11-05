Başakşehir önündeki 1-0’lık yenilgisiyle zirvenin 6 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta 90 dakika boyunca göze çarpan en büyük sorun son vuruşlardaki yetersizlikti. Teknik direktör Şenol Güneş de karşılaşmanın ardından bu probleme parmak bastı.

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli hocanın yöneticilerle yaptığı değerlendirme toplantısında, “Başakşehir maçında futbol adına sahada her şeyi yaptık. Sadece son vuruşlarda eksik kaldık. Yakaladığımız 3-4 pozisyon var. Bunları değerlendiremedik. Bize bunları atacak golcü lazım. Devre arasında alacağımız forvet iyi değil, çok iyi olmalı” dediği öğrenildi.

Yönetimin de Şenol Güneş’le aynı fikirde olduğu ve bu doğrultuda çalışmalarına hız verdiği gelen bilgiler arasında...

LARİN'E YOL GÖRÜNDÜ

Sezon başında Şenol Güneş’in birinci forvet olarak düşündüğü Cyle Larin, kendisine verilen şansları değerlendiremeyince gözden düştü. 13 maçta forma giyen Kanadalı oyuncu, sadece 6-0 kazanılan Torshavn maçında 3 gol atabildi.

Teknik heyet bu performansın ardından, forvet hattındaki sayısal fazlalığı da dikkate alarak Larin’den vazgeçti. Yönetimin, Güneş’in raporu doğrultusunda genç golcüyü kiralık verme kararı aldığı belirtildi.

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