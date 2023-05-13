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Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Sabah FC dostluk maçı öncesinde Azerbaycan spor medyasına konuştu

Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması
HABERTURK.COM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sabah FK ile oynanacak dostluk maçı öncesinde Azerbaycan spor medyasına açıklamalarda bulundu.

Güneş’in açıklamaları şöyle:

“Azerbaycan’a milli takımı çalıştırdığım dönemde gelmiştim. Eskiden bu yana çok şeyin değişmiş olduğunu görüyorum. Aynı değişimi futbolda da görüyorum. Rasim Kara ile Serpil Hamdi Tüzün, Azerbaycan’da teknik direktör olarak görev yaptılar.

Azerbaycan’da yabancılık çekmiyoruz. İki devlet, tek millet kavramını görüyoruz. Sabah kulübü iyi bir yatırım yaptı, iyi bir oyuncu grubuna sahip. Bu değişimleri olumlu buluyorum. Depremzedeler yararına bir maç oynayacağız. Umarım güzel bir maç olur. Tek temennimiz bu.

"SENİ OYNATAMAM ÇÜNKÜ SEN STATÜYE UYGUN DEĞİLSİN"

Olayın özünü yakalamadan yabancı sayısını konuştuğunuzda asıl sorunu kaçırıyorsunuz. Futbol bir bütündür. Bizde hep yabancı oyuncu ve hakem konuları konuşulur. İyi bir yabancı oyuncuyu çok para vererek alacaksınız, peki kulübün mali yapısı buna uygun mudur? Uygunsa alsın. Kulüplerin mali ve idari yapılarının oturması gerekiyor. Ülkemizde oturdu mu, sıkıntılı. Yabancı oyuncuya tamamen karşı değilim. Yabancı sayısını belirmeden önce yapılanmaya gidilmeli. Beş yıllık plan olursa on bir tane oyuncuyla başlayalım, beş sene sonra yediye inelim. Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, diyorum ki “Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin” böyle şey olmaz. Beş sene içinde kadro sayısını sınırlayalım, geri kalan oyuncuları U-19 takımına gönderelim, oraya yaşı uygun olursa yabancı da getirebilirsin. Böylece beş yılda bir havuz oluşturmuş oluruz. Sistem oturduğunda yabancı sayısını serbest bırakırsın. Şu an olmayan şeyi serbest bıraksan ne olur, bırakmasan ne olur? Ondan sonra Türk oyuncular pahalı, sen üretmiyorsun ki. Kendi insanını geliştirip yarıştırmak, futbolu sevdirmek mi istiyorsun, sadece yarışmak mı istiyorsun, yarışmayla eğitimi birlikte mi yapmak istiyorsun? Bu işler zahmetlidir. Herkes bir şey söylüyor, gündeme göre karar alınıyor.

"ALTYAPI UZUN VADELİ BİR İŞTİR"

Altyapı uzun vadeli bir iştir. Altyapıda güçlü bir organizasyon kurulmalı. Bunun kaynağı da insandır. Biraz da kendi insanımızın üretmesi lazım. Yeterli olmuyorsa eksik kalan yerleri tamamlamak için yabancı olmalı. Onun haricinde kendi insanlarımız olmalı.

"YATIRIM YAPMADAN BU İŞ OLMAZ"

Her takımın sahası var, idman yapacak yeri var. Eğitim için tesisler önemli. İnsan önemli ve tabii ki organizasyon önemli. Futbol bu kadar seviliyorsa bunlar yapılmalı. Azerbaycan’dan Avrupa’da ses getiren oyuncular çıkmalı diye düşünüyorum. Başlangıcı yapılırsa arkası gelir. Bizde de zordu arkası geldi, sayıları çoğaldı. Oyuncu yetişmesi için eğitici olmalı. Eğiticilerin iyi eğitilmeleri lazım. Yatırım yapmadan bu iş olmaz. Futbola ilginin artması için rekabetin olması gerekiyor. Ülkemizdeki dört büyük kulübün Türk futbolunun dinamizmine ışık tuttuğunu düşünüyorum.

Ligde yarışımız devam ediyor. Biz geriden geliyoruz. Biz rakiplerimize bakmadan maçlarımızı oynayacağız. Ligi en iyi şekilde tamamlayıp ondan sonrasına bakacağız. Geçen sene Avrupa’da olamadık, önümüzdeki sezon Avrupa’da yer almak istiyoruz. Beşiktaş camiasıyla bütünleştiğim için burada çalışıyorum.

Beşiktaş olarak depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle Sabah kulübünün başkanı ve yöneticileri bu maçın organizasyonunda öncülük yaptılar.

Sabah FK oldukça iddialı bir takım. İyi oyunculara sahip ve yaş ortalaması yüksek değil. Alttan da oyuncu yetiştirirlerse daha güçlü olurlar.

Azerbaycan’da Beşiktaşlıların çok olduğunu biliyorum. Dostane bir maç yapacağız. Ne kadar resmi bir maç olmasa da oyuncuların taraftarları mutlu etmeleri gerekir.”

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