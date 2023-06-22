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Şenol Güneş'ten bomba açıklaması! Yabancı sınırı... Ligden çekilen takımlar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, yabancı sınırından ligden çekilen takımlara, TFF'nin deprem felaketi sonrası aldığı kararlardan PFDK sevklerine kadar birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması! - Son Dakika Spor Haberleri
İHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF'nin Ankara’daki olağan seçimli genel kurulunda açıklamalarda bulundu. TFF’nin uyguladığı kararları eleştiren Güneş, “TFF'nin çalışanı olduğum için bir sene konuşamıyordum. Olanları anlatmakta fayda var. 65 yaş üstünü TFF emekli ediyor ama bize müdahale edemiyor. Hepimiz bu gemide beraberiz. Susmak yerine konuşmak daha faydalı olacak. Sadece Adana Demirspor maçından sonra konuştum. 'Hukuk dışı ve mantık dışı' dedim, ceza kuruluna gittim. Kurallar bilinmeli ve öyle karar alınmalı. Sevk ediliyorsak, ceza olmalı. Pandemi döneminde maçlar devam etti, olağanüstü bir karar alındı. Anında bir karar verildi. Yönetimlerin kararı bu anlarda önemli. Sıkıştırılmış bir lig oldu ama itiraz etmedim. Milli takımda Sivas'a maç aldık. Bir karar aldık ama yanlış oldu, pandemiden dolayı kimse gelemedi. Ben oraya taraftarla buluşmaya gitmiştim. Altyapı konuşuyorsunuz ama çocuklar okuyor. Eğitim izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

“REKABETİ ÖLDÜRDÜK”

Düzenlenmesi gereken pek çok kural olduğunu da vurgulayan tecrübeli teknik direktör, “Depremden sonra aynı bölgeden bazı takımlar devam etti, bazı takımlar çekildi. Bu da kuralı tartışmaya açar. O zaman alın takımları İstanbul'a. Şimdi geçmiş konu, konuşuyoruz. Takımlardan transferler yapıldı, biz de aldık. Aşağıdaki takımlara bakın. Rekabeti öldürdük. Suçlama için demiyorum. Olağanüstü durum olduğunda, sizin keyfinize kalamaz. Herkes kuralları bilmeli. Emniyet şeridini ihlal etmeye başlarsanız herkes ihlal etmeye başlar. Yöneticiyle oyuncu kavgalı. Soruyorum, bütün kulüplerde aynı sorunlar var. Yabancı futbolcuların Euro, yerli oyuncuların TL üzerinden para kazanması; tüm dengeleri alt-üst ediyor. Antrenör ve oyuncuların vergilerini kendilerinin vermesi lazım, sorumluluk olsun diye. Kulüp başkanı yerli oyuncuya 'gel iyileştirme yapalım' diyor veya Euro alana 'gel azaltalım' diyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIM"

Haksız eleştirilere maruz kaldığını dile getiren Şenol Güneş, “8+3'ü ben getirmedim. Yabancı oyuncu yerli oynuyorsa, ben de yerli oyuncuyu yabancı yapabilmeliyim. Bunun bir yolu olmalı. Maaşımı Euro olarak almadım. Hiçbir zaman para konuşmadım. Basında sürekli maaşım konuşuldu ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım. Sabırlı olacağım. Önümüzdeki sezon başarılı olunması için hep birlikte toplanıp konuşalım. Hakemlerle ilgili kimse konuşmasın. Konuşanın cezası 10 maç olsun. Yenilikler çok var. Yeter ki iyi niyet olsun. Bu ekonomi ile daha başarılı olabiliriz” diye konuştu.

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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