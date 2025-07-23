Şenpiliç Canlı Üretim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İyneci: Yerelde ekonomik hareketlilik sağlıyoruz

Türkiye’nin entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç, güçlü üretim altyapısını sözleşmeli çiftlikler ile destekleyerek, ekosistemini büyütüyor.

Doğrudan 3.700’den fazla çalışanı, 1.400 broiler kümesi, 24 damızlık çiftliği, 3 kuluçkahanesi, 3 yem fabrikası ve modern kesimhaneleriyle faaliyetlerini sürdüren Şenpiliç, sözleşmeli üretim modeliyle hem üreticiyle birlikte büyüyor hem de gıda güvenliğini üretimin her aşamasında garanti altına alıyor. Şirket, 2024 yılında toplam 1.400 broiler kümesi ile 4.200 kişiye dolaylı istihdam sağladı.

ÜRETİCİYİ DESTEKLEYEN ENTEGRE BÜYÜME MODELİ

Şenpiliç’in sözleşmeli üretim modeli; damızlık çiftliklerden başlayan entegre sürecin, kuluçkahanelerde civciv üretimiyle devam etmesini ve bu civcivlerin sözleşmeli çiftliklerde büyütülmesini kapsıyor. Çiftçilere civciv, yem, altlık, yakıt ve veterinerlik hizmetleri sağlayan Şenpiliç; aynı zamanda kesim ve lojistik süreçlerini de yönetiyor. Çiftçiler ise yalnızca kümes bakımı, işçilik, elektrik ve su gibi operasyonel masraflardan sorumlu oluyor. Bu model, çiftçilerin yalnızca üretime odaklanmasını sağlarken üretim verimliliğini de artırıyor.

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Sözleşmeli çiftçilerle çalışırken biyogüvenlik, veteriner kontrolü ve altyapı yeterliliği temel kriter olarak ele alınıyor. Hijyen, dezenfeksiyon, iklimlendirme ve kayıt sistemleri gibi detaylar, üretimin gıda güvenliğine uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tüm süreçlerde Tarım ve Orman Bakanlığı standartları gözetilirken, Şenpiliç entegre üretim yapısıyla yalnızca miktar değil; kalite ve izlenebilirlik anlamında da sektöre yön veriyor.