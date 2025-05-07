SENTRUM Birgi Uygulama Merkezi açıldı

SENTRUM Birgi Uygulama Merkezi’nin açılış törenine Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener ile çok sayıda Birgili katıldı. TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu da tören için bir video mesaj gönderdi.

Törende, projenin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri değerlendirilirken, bugüne dek yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. Sabancı Üniversitesi, HiltonSA Otelleri ve Sabancı Vakfı’nın destekçi; Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi’nin ise yerel ortak olarak yer aldığı SENTRUM Projesi kapsamında Birgi’de başlatılan sürdürülebilir turizm çalışmaları, Uygulama Merkezi’nin açılışı ile yeni bir boyut kazandı.

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Geliştirilen sürdürülebilir turizm modeli ile dört mevsime yayılan bir turizm anlayışı teşvik ediliyor

SENTRUM Projesi kapsamında Birgi’de yürütülen çalışmalar, Birgi’nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterleriyle uyumlu bir sürdürülebilir turizm modeline dönüşmesini destekliyor. Birgi'nin, bu dönüşümle birlikte çevresel, kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan güçlenmeye devam etmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda bugüne dek yürütülen çalışmalarla yerel değerleri ön plana çıkaracak eğitim programları ve atölyeler düzenlendi. Turizm işletmelerinin temsilcileri, kadınlar, gençler ve çocuklardan oluşan toplam 1000 kişi 21 farklı eğitim programına katıldı. Yerel aktörlerle birlikte sürdürülebilir turizm, toplumsal cinsiyet eşitliği ve küresel standartlara uyum başlıklarında kapsamlı toplantılar düzenlendi. Murat Pınar: İlham veren başarı hikayeleri yazmayı sürdüreceğiz Uygulama Merkezi açılış töreninde konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ederken, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. SENTRUM Projemiz ile daha önce Ayvalık Küçükköy’de yazdığımız başarı hikayesini, İzmir’in tarihi Birgi köyünde de tekrarlayarak başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Uygulama Merkezi’mizle de faaliyetlerimize hız verecek, çalışmalarımızı daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Birgi’yi turizmin dört mevsime yayıldığı, sürdürülebilir ‘yeşil destinasyon’ haline getirirken, aynı zamanda bu alanda tüm dünyaya ilham veren başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Monica Merino: Sürdürülebilirliği ve toplum refahını merkeze koyan bir turizm yaklaşımını savunuyoruz UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Birgi Uygulama Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “UNDP olarak turizm alanında yeni bir yaklaşımı savunuyoruz; sürdürülebilirliği ve toplum refahını merkeze koyan bir yaklaşım. SENTRUM Projesi bu vizyonu somutlaştırıyor, yerel topluluklar için sürdürülebilir ve yaşanabilir destinasyonlar inşa etmeyi amaçlıyor. Bugün açılan yeni merkez, toplum eğitimleri, atölyeler, aile dostu ziyaretçi hizmetleri ve sürdürülebilirlik girişimlerine ev sahipliği yapacak. Birgi, sürdürülebilirlik ilkelerinin yerel turizmin gelişimine nasıl entegre edilebileceğini göstererek, tanınmış bir yeşil destinasyon olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor.” Dr. Elif Balcı Fisunoğlu: SENTRUM Projesi, sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu sahaya taşıyan öncü bir modeldir TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, “SENTRUM Projesi, sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu sahaya taşıyan öncü bir modeldir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz SENTRUM Birgi Ofisi, bu vizyonun yereldeki uygulama merkezidir. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yerel işletmeler için önemli bir buluşma noktası olan bu ofis, farkındalık, eğitim ve katılımcılıkla sürdürülebilir turizmi sahada güçlendirecektir. GSTC ile imzaladığımız ulusal program çerçevesinde, Türkiye sürdürülebilir turizmde küresel standartlara yön veren ülkeler arasında lider konumdadır. SENTRUM ise bu dönüşümün yerel ölçekteki en güçlü yansımalarından biri olacaktır.” dedi.