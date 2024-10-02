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        Haberler Gündem Çevre Sera Gölü'nü "çökeltim" kurtaracak | Son dakika haberleri

        Sera Gölü "çökeltim havuzu" çamurdan kurtulacak

        Trabzon'da son yıllarda doğal güzelliğiyle değil de çamur deryasına dönen görüntüsü ile anılan Sera Gölü, "Çökeltim havuzu" ile doğal haline kavuşacak. Geçen yıl çalışmalarına başlanılan çökeltim havuzu ile Sera Gölü'nde rusubi malzemelerin birikmesi de sona erecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:02
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        Trabzon'da son yıllarda doğal güzelliğiyle değil de çamur deryasına dönen görüntüsü ile anılan Sera Gölü, ‘Çökeltim havuzu' ile doğal haline kavuşacak.

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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

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        Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafede olması nedeniyle tercih edilen Sera Gölü son yıllarda çamurlu ve kötü görüntüsü ile dikkat çekerken, berraklığına bir türlü kavuşamayan Sera Gölü'nün doğal haline kavuşması için Devlet Su İşleri'nce (DSİ) dere yatağına çökeltim havuzu yapılmaya başlandı.

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        Geçen yıl çalışmalarına başlanılan çökeltim havuzu ile Sera Gölü'nde rusubi malzemelerin birikmesi de sona erecek.

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        Hem taşkınlara karşı tedbir almak hem de rusubi malzemelerin göle ulaşmasını engellemek için 7 adet bent imalatı yapılmasına rağmen çamur görüntüsünden kurtulamayan göl için kalıcı bir çözüm üretildi.

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        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri'nce (DSİ) tarafından ilk kez bir gölü korumak için yapılan çökeltim havuzunun inşa çalışmalarında sona gelindi.

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        3 gözden oluşan çökeltim havuzu ile suyun hızı yavaşlatılacak. Hızı yavaşlayan su ile askıdaki malzemeler düşüp, su göle girmeden önce çökelecek.

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        Öte yandan yapılan bariyerler de havzadaki yerleşim yerlerinden atılan yüzer çöpler havuzda tutulacak. Bu sayede çöplerden arındırılacak olan Sera Gölü, eşsiz güzelliğine tekrar kavuşacak.

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        #yerel haberler
        #trabzon haberleri
        #Sera Gölü
        #çökeltim havuzu
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