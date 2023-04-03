Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor

Gülşah Saraçoğlu'ndan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile aşk yaşayan Gökhan Göz, şimdi de gönlünü Sera Tokdemir'e kaptırdı. Göz ve Tokdemir, birlikteliklerini paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti 

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor: Bir ömrün daha olsa seni daha erken bulmak için dünyayı yakardım

    Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile aşk yaşayan bir Gökhan Göz, gönlünü şimdi de Sera Tokdemir'e kaptırdı. 

    2021'de evlilik kararı alan çiftten Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. "Konuşursam insan içine çıkamazlar" diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin o günlerde boşanma arifesinde olduğu eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.
  • Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor: Bir ömrün daha olsa seni daha erken bulmak için dünyayı yakardım

    "BOŞANMA ARİFESİNDEYKEN TANIŞTIK"

    Fatoş Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı" açıklamasını yaparak, özür dilemişti.
  • Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor: Bir ömrün daha olsa seni daha erken bulmak için dünyayı yakardım

    "MEZHEPSİZ" DEMİŞTİ

    Gökhan Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadın da onun gibi mezhepsizdir" şeklinde sert konuşmuştu.
  • Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor: Bir ömrün daha olsa seni daha erken bulmak için dünyayı yakardım

    Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile beşinci kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine bir kez daha son veren Gökhan Göz, sosyal medya hesabından Fatoş Yelliler ile yeniden barışmış, ilişkiye başlamıştı.  Ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmemiş ve ayrılmıştı.
  • Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor: Bir ömrün daha olsa seni daha erken bulmak için dünyayı yakardım

    SERA TOKDEMİR İLE AŞK YAŞIYOR

    Gökhan Göz'ün bu kez de gönlünü oyuncu Sera Tokdemir'e kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. 
  • Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor: Bir ömrün daha olsa seni daha erken bulmak için dünyayı yakardım

    "GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR TÖVBENİ BOZAR"

    Sera Tokdemir, Gökhan Göz ile çekilen fotoğraflarını "Göklerden gelen bir karar tövbeni, sözünü bozar. Bozdu" notuyla yayınladı. 
  • Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor: Bir ömrün daha olsa seni daha erken bulmak için dünyayı yakardım

    Gökhan Göz de sevgilisi Sera Tokdemir'e "Bir ömrüm daha olsa, seni daha erken bulmak için Roma'yı değil dünyayı yakardım" sözleriyle seslendi.
  • Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşk yaşıyor: Bir ömrün daha olsa seni daha erken bulmak için dünyayı yakardım

    GÖKSEL GENCER İLE EVLİYDİ

    Öte yandan Sera Tokdemir, 2003'te Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer ile nikâh masasına oturmuştu. 2009'da boşanan ikilinin Boran adında bir oğlu bulunuyor. Gencer, 2019'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etmişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.