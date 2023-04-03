Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile beşinci kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine bir kez daha son veren Gökhan Göz, sosyal medya hesabından Fatoş Yelliler ile yeniden barışmış, ilişkiye başlamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmemiş ve ayrılmıştı.