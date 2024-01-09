Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi açıklandı
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi. 2024 yılında geçerli olacak serbest muhasebeci, mali müşavir ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi...
SERBEST MUHASEBECİLİKTE 2024 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişecek.
Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 8 bin 82 liraya, değişiklikler için 8 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.