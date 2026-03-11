Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: TFF ölü taklidi yapıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: TFF ölü taklidi yapıyor!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarını yineleyen Adalı, TFF'den bir geri dönüşün gelmediğini ve ölü taklidi yaptığını; ayrıca MHK Başkanı'nın çıkıp izah etmesi gerektiğini ifade etti.

        Giriş: 11.03.2026 - 14:21
        "TFF ölü taklidi yapıyor!"

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TFF ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR"

        İlk defa olan bir şey değil. Bundan önce de TFF'ye müracaatlarımız oldu. Onlarda da geri dönüş olmadı. Ölü taklidi yapıyorlar.

        "MHK BAŞKANI ÇIKIP İZAH ETSİN"

        2 tane Portekizli VAR'daki arkadaşlar programa çıkacakmış. Bu işler bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp izah etsin. Zor bir şey istemedik ki. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Bu kadar, zor değil. Bu işlere gerek yok, istediğimiz bir kamera görüntüsü. Televizyonlara çıkıp izah vermenin gereği yok. Bana göre bu suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım, ne söyleyecekler. İstediğimiz bir kamera görüntüsü, bu kadar.

        "BİZE GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

        Maç kazanılır kaybedebilir. Maçla ilgili ağzımdan kimse bir şey duyamaz. Ancak, bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, futbolun marka değerine aman zarar vermeyelim dedik. Bugüne kadar TFF'ye benim kadar yardımcı olan bir yönetim, camia yoktur. Onlardan istediğimiz basit bir görüntüydü. Maalesef şu saate kadar bir geri dönüş olmadı.

        "30 HAKEM BULAMIYORSAK YAZIKLAR OLSUN"

        MHK'nin bu yapıyla başarılı olma şansı yok. Çok iyi bir insan, eğitimci ve asker olabilir ama bu işi yapıyor. İbrahim Başkanın bu ısrarını gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisinin arkasında durur, sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu TFF'ye de Türk futboluna da zarar veriyor. 1.5 senedir hakem organizasyonu düzelmez mi! 80 milyonda 30 hakem bulamıyorsak yazıklar olsun bize. 1.5 sene genç arkadaşları eğitemedilerse, kusura bakmasınlar televizyonlara elin Portekizlilerini çıkarıp savunma yaptırmalarına gerek yok.

        "TFF, GİZLİ OYLAMA YAPTIRSIN"

        Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. 2 ay önce gündeme getirdiğimizde şu konuşmaları yapmamıza fırsat vermeselerdi. Kulüpler canları yanması ihtimali olduğunda bazı şeylere el atıyorlar. Sadece MHK'den biz şikayetçi değiliz. 18 tane kulüp başkanını çağırsın, gizli oylama yaptırsın, ne demek istediğimi anlar. Kulüpler konuşamıyor. Problemleri, sıkıntıları var. Küme düşmeye oynayanlar var. Konuşursak daha mı kötü olur diyenler var. Sayın TFF başkanından rica ediyorum, 18 başkanı toplasın, oylama yaptırsın gizli, çıkacak sonucu hep beraber görelim.

