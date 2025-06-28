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        Haberler Spor Transfer Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması: Transferi durdurma kararı aldık! - Futbol Haberleri

        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması: Transferi durdurma kararı aldık!

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Bright Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:48
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        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

        Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

        NE OLMUŞTU?

        Nijeryalı sağ bek, Beşiktaş ile anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlıların, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyordu.

        Beşiktaş anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti. Nijeryalı futbolcunın, bugün saat 23.55 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

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