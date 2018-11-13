Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Alanyaspor maçından sonra mikrofonların karşısına geçti. Bence çok güzel konuştu.

Galatasaraylı yazarlar, misal Fatih Altaylı kendisine Terim ile ilgili açıklamalarından dolayı tepki gösterdi. Ama Fatih Altaylı abimin de atladığı önemli bir nokta var, Semih Özsoy Asbaşkan olarak Terim'i muhattap aldı. Bence almasa daha iyiydi. Terim ile ilgili soruya "Onu Erwin hocamıza sorun" dese daha iyi olurdu.

Öte yandan çirkin saha olayları ile ilgili tek kelam edemeyenlerin; bir teknik adam, bir başkanı hedef aldığında "Aa" diyemeyenlerin; "G.Saray'ın F.Bahçe'yi yenememesinin tek nedeni Fatih Hoca'dır" yorumunu yapamayanların Semih Bey'e tepki göstermeleri kendileri açısından anlaşılabilir.. Sonuçta Terim, G.Saray'ın muhtemel başkan adayı; Fatih Terim figüründen çekinmeleri anlaşılabilir.

Ama herkesin bu hengamede atladığı çok önemli bir şey söyledi Semih Bey..

Derbideki çirkinliklerle ilgili konuşurken; "Sezon başı bütün kulüpler Ankara'da bir araya geldik. Federasyonumuz da vardı. Kulüpler Birliği Başkanı da. Spor Bakanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın da olduğu ortamda 'şiddete karşı hiç tolerans gösterilmeyeceği' açık bir dille söylendi. Bizlerden de şiddet karşıtı bir tavır beklendiği ifade edildi. Biz buna uymaya çalışıyoruz.." dedi..

Yani sevgili dostlar, DEVLET; spor sahalarında şiddete tolerans göstermeyeceğini açıkça ifade etmiş. Kulüplere de gerekli ikazı yapmış. Hatta İçişleri Bakanı, "yönetici de olsa hoca da olsa bir holigan nasıl maç günü karakola imza vermeye gidiyorsa aynı cezayı vermeye kararlıyız" demiş. Adalet Bakanı da "Savcılar ifadeye çağırma konusunda daha atak olacak" demiş. DEVLET, spor sahalarında şiddet ve "kabadayılık" istemiyor. Semih Özsoy'un açıklamalarındaki çok önemli nokta buydu. Ve birkaç telefon görüşmesi yaptıktan sonra sizlere söyleyeceğim şey şu: Bu derbi 'son'du. Herhangi biri spor alanlarında "kabadayılık" yaparsa karşısında DEVLET'i bulacağından emin olabilir.

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