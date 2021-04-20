Serdar Ali Çelikler: Artık bir kahraman lazım

Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi herhalde "Ah keşke o milli ara olmasaydı" diyorlardır. Çünkü sonrasında Kasımpaşa'ya yenildiler; Ankaragücü'ne 2-0'dan 2 puan verdiler; Sivas'ta da 2 puan bıraktılar. Daha da önemlisi Cenk, Oğuzhan ve Aboubakar bir daha sakatlandı. Larin de hatta..



Beşiktaş'ın altı maçı kaldı. G.Saray maçı final ve o maça kadar kaybedecek kredisi de kalmadı. Fenerbahçe de Trabzon-Antalya serisinden 6 puan çıkarması halinde Galatasaray da arkadan geliyor. Beşiktaş 3. olur bir daha kaybederse.. O zaman ne yapmak lazım?

Herkesin dilinde aynı terane: Hocalık şimdi belli olur..

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Sergen Yalçın, gayet iyi bir teknik adam olduğunu kanıtladı. Pandemi sonrası en çok puan toplayan hoca o, bu kadronun toplam bireysel kalitesinin çok üzerinde bir futbol oynattı. Ankaragücü'ne 2 puan kaybetmeseler "Sivas'ta 1 puan iyidir" derdim ama elinde elemanı kalmayan bir komutan bundan sonra ne yapabilir?



Benim kendisine tek bir önerim var: Larin santrafora, N'Koudou sol öne deneyinden vazgeçsin. Olmuyor, olmayacak. Bundan sonra Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yapabileceği şeyler çok kısıtlı..

Siz olsanız ne yapardınız? Santrforunuz yok. Sol ön oyuncusu da sakatlanmış olabilir. Mensah resmen bırakmış, Adem ve Gökhan Töre'den gelecek hayır Allah'tan gelsin demek lazım. N'Koudou'dan ne köy olur ne kasaba. O zaman ne olacak? Göz göre göre şampiyonluk mu gidecek?

İşte şimdi bir kahraman lazım. 'Biri'nin çıkıp takımı en az 3 maç taşıması lazım. Komutanın ordusu zayıfladı. Komutan da stresi yönetemiyor belli. O zaman bir kahramana ihtiyaç var. Kim olabilir? Belki maç başı galibiyet primini 100 bin TL'ye çıkaracak başkandır. Belki santrfor oynayacak Atiba'dır. Belki Wellinton'dur, bilemiyorum.

Bildiğim şu; Beşiktaş Kayseri - Rize (D) - Hatay maçlarında da puan bırakırsa Galatasaray maçından sonra üçünclüğe düşer. Buradan döndürecek birinin ayağına bakacaklar artık.