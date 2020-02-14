Beşiktaş gibi 2 haftadır havaya girmiş bir takımla, Sivas'tan 1 puanla dönmüş kazanmaya istekli olarak sahaya çıkacak olan Başakşehir'in maçını büyük bir heyecanla bekliyordum. İlk devrede arada yemek yedim. Misafirlerimiz vardı, sohbet falan ettik, arada çay kahve içip muhabbet ettik.. Bu futbolun, gençleri futbola meftun etmesi mümkün değil. Sahada Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un takımları vardı ama aslen her iki takımı da Abdullah Avcı yönetiyor sandım. Bu berbat futbola düştü mü yerden kalkmayan futbol sahtekarı oyuncularımız ile her şeye düdük çalan klasik futbol katili Türk hakemi de olunca ilk 45 dakikada maça şöyle göz ucuyla bakmakla hiçbir şey kaybetmedim.

2. yarıda ilk kez futbola benzer bir şey oldu ve Başakşehir'in ani presi ile kapılan topta yine hayret verici bir biçimde Başakşehir'in atağını kesmeden avantaja bırakan hakem kararı ile atak sürdü ve Visca asist yaptı. Demba Ba da klas bir vuruşla golü yaptı.

Bu kadar. Futbolla ilgili tek an bu dakikadaydı.

Sonra Başakşehir'in çekilip kontra arayışı ve 89'a kadar bulamayışı vardı. Beşiktaş ise aslen 65-85 arası rakip alana hatta bir dönem neredeyse Başakşehir ceza sahasına kadar yıktığı oyunu sonuçlandıramadı. Diaby gol vuruşu zayıf. N'Koudu'nun da golle alakası yok. Asistçi gibi konumlandırmış kendisini.

Burak ise kötü. Top eziyor, vuruş da yapamıyor. Boateng ise 2. yarıda kayboldu. Eldeki kadro imkanı bu. Sergen Yalçın neler yapabilir? Misal Avcı, Atiba'yı gizli santrafor oynatıyordu.

Belki Sergen hoca da Adem'i kazanabilir. Ya da sürpriz bir şeyler dener. Beşiktaş havasını kaybetti. Onlar için ligin finali haftaya. Trabzon'u evlerinde yenemezlerse sonra uzun süre galibiyetsiz haftalara girerler.

Başakşehir gizli şampiyonluk adayım. İki sebepten. Bir takımın bariz kollandığı ortamda 'yanlış yapılamayacak' kadar gücü var. Bir de Sivas - Trabzon - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ve dahi Alanya'nın dahil olduğu üzüm salkımı gibi dizilen zirvede son 4 haftaya hala şampiyonluk ihtimalindeyse aradan çıkma kabiliyetleri var. Okan Buruk, Sivas; 2 Fener, deplasmandaki Beşiktaş ve hatta bu Beşiktaş maçında G.Saray maçında da 70'e kadar kötü top oynattı. Rakiplerine fazla saygı duyuyor. Ama Beşiktaş'tan 4 puan aldı, G.Saray'ı da yendiler. Kalite var. Okan Buruk'un ileriye doğru bir adım daha atması lazım.