Türk futbolu bitiktir. Türk futbolu yönetilmiyor. Nihat Özdemir'in futbolla alakası yok. İstemediği bir görev olarak görüyor o koltuğu. 2020 Avrupa Şampiyonası dışında Nihat Özdemir'in futbolumuzla uzak yakın alakası yok. Bu TFF yönetimini kim kurduysa yenisinin kurulması için harekete geçsin.

Geçen hafta Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden sonra haklı serzenişleri dile getirdi. Bağırdı.. Türkiye'de kim bağırıyorsa aynısı yapılacaktı. Vole'de birlikte program yaptığımız Ali Ece kardeşimle pazartesi günü derbiyi değerlendirirken o da ben de "Bu hafta Gençlerbirliği'ne yazık oldu" dedik. Ali, her aklı başında Beşiktaşlı futbolsever gibi "Bunu yapmayın. Beşiktaş'a karşı derbide hakem hatası yapıldı ama siz Gençlerbirliği maçında 'toparlama' yapmayın" dedi..

Hafta içi Fırat Aydınus atandığında zaten işin rengi belli oldu. Aydınus 'omuz masajı'na, 'gaz almaya' gönderilmişti. Yüzde bir milyon faul olan pozisyonda devam ettirdi ve itiraz eden Nadir Çiftçi'yi sarı kartlık yaptı. Nadir'i kovaladı ve attı. O kadar belli etti ki Beşiktaş taraftarı da eyyamı ve 'gaz alma' görevi için geldiğini anlayıp protestoya başladı.

Sonra 10 kişilik Gençler, golü buldu. Fırat ve VAR hakemi baktı ki olmayacak Gençler'den 1 kişi daha eksiltti. Tribünlerin de Beşiktaşlı futbolcuların da keyfi kaçtı. Türk futbolunun en büyük sorunu yönetilmemesidir. Kimseden açık talimat almayacak bir yönetim gelmeden de yönetilememe durumu düzelmez. Tüm bunlara karşın, eldeki hakem hazirununu tamamen temizleyip yeni bir ekip yaratmak da sorunların bir kısmını çözecektir. Acilen yapılması gereken bu eyyamcı ekibin temizlenmesi, yabancı bir MHK Başkanı önderliğinde yepyeni bir nesil yetiştirmektir. Bu yeni neslin yetiştirileceği 2 yıllık sürede de yabancı hakemleri göreve getirmektir.

Bu mide bulandırıcı eyyama karşı tepki gösteren Beşiktaş taraftarını kutlarım. Bir de Zekeriya Alp'e sesleneyim: 71 yaşında adamsın. Bu rezillik sana ne kazandırıyor ne kaybettiriyor bir değerlendir. Çok bekleme yapmadan yavaş yavaş yol al başkan..

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Maçın futbolla alakalı konuşacak pek fazla bir şey yok. 11'e 11 iken de Beşiktaş favoriydi zaten. 9 kişilik Gençler'e karşı 3 puan almaları doğaldı. Gençlerbirliği hocası Hamza Hamzaoğlu'nu tüm misafir ekip yedek kulübesini ve kırmızı-siyahlı ekibin futbolcularını kutlarım. Genelde bu durumlarda bu tür bir hakemle karşılaşan takımın oyuncuları 'tepki' koyar, pislik yapar. İşlerine baktılar, oynamaya çalıştılar. Bu bakımdan tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta ise olağanüstü bir Atiba izledik. Bu rezil ve yönetilemeyen Türk futbolunun siyah lalesinin önünde saygı ile eğiliyorum.