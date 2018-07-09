Epeydir belliydi. Yüzde 78'e yuzde 22 gibi bir hezimet oranına rağmen "Bir kısım eski yönetici"; "Bir kısım troll" ve mağlubiyeti hazmedemeyen "Bir kısım medya" Ali Koç yönetimini tü-kaka ilan etmekten; "Ahh ah Aziz Bey dönemi devr-i saadet dönemiydi" diye dövünmekten vazgeçmeyecek?



Sosyal medyadaki paralı asker troll'lerin para kaynakları bir süre sonra kesilir. Durumun en çok farkında olan Aziz Yıldırım'ın asla ve kat'a işi olmamasına karşın yancılarının baskısı da bir süre sonra biter. Gel gör ki bu medya halen ve halen yeni dönem Fenerbahçesinin farkında değil.



Efendim Al Baraka kefaleti olan isimlere tebligat göndermiş. Mahmut Uslu da bu iş burada bitmez demiş.

MAHMUT USLU NE DEMİŞTİ? Sabah'ta yer alan habere göre Mahmut Uslu, "Haciz yüzünden eşim sinir krizleri geçirdi ve ağladı. Borçta bizim kişisel kefaletlerimiz var. Bu yapılan büyük ayıp. Aziz Bey bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış, ben 17 yıl yöneticilik yapmışım. Şimdiye kadar hangi kulüpte böyle bir şey görülmüş? Bu iş burada kalmaz" dedi.

Gelelim işin gerçeğine. Fenerbahçe açıklama yaptı, dedi ki "Kardeşim 11 Haziran'da banka gerekli işlemi yapmış. Biz 21 Haziran'da bankayla konuştuk, 29'unda ödemelere başladık." Kulübün komplo teorilerini açığa düşüren açıklaması linkinde

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Şimdi bir bilgi vereceğim ve 3 basit soru soracağım. Kararı ortalama zekalı her Fenerbahçeli versin.Fenerbahçe 335 milyon liralık sermaye artırımı için başvuru yaptı. Bu paranın 100 milyon lirasını yatırımcıdan isteyecek. Kalan 235 milyon lirasını başkan Ali Koç cebinden verecek. Yani "Ne veriyorsanız bir fazlası"ndan epeyce fazla. Bugünün kuru ile 51 milyon dolardan fazla ediyor.- 235 milyon lira cebinden veren adam 250 milyon liralik kredi için haciz gonderir mi?- Olay haciz değil tebligat iken; ödemeler başlamış bankanın kendi inisiyatifindeki bir olay için bu yangın neden?- 250 milyon lira gerçekten kayıp mı?Bu soruların ilk 2'sinin yanıtını her normal insan verir zaten. 3. sorunun yanıtı ise önemlidir. Gerisi de laf-ı güzaftır..