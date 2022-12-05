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Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda son durumu değerlendirdi. Sürprizleri yorumlayan Çelikler, final adaylarını da açıkladı

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  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    - Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından 2022'de de grup aşamasında elendi. "Almanya artık turnuva takımı değil" yorumlarına katılıyor musunuz?

    "Almanya kadrosu zayıftı. 2018'de bundan daha iyi kadroyla sonuncu olmuşlardı bu turnuvada net bir santraforu olmadan 3. olup elendiler. Alman futbolu milli takım seviyesinde krizde." 
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    "'Artık turnuva takımı değiller' tespiti iddialı olur. Sorunu tespit edip çözeceklerdir. Meşhur futbol okullarında santrafor ve bek yetiştirmeye başlamaları gerektiğini düşüneceklerdir."
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    - Belçika'da 'altın jenerasyon' çöktü. Bu kadronun gruptan çıkamamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    "Bana göre 2018 Dünya Kupası hariç hiç bir zaman 'altın' ya da başka bir değerli metal olmadılar. 2018 Rusya'da gerçekten iyi futbol oynuyorlardı. Yarı finalde Fransa'ya elenmeseler belki de şampiyon olurlardı." 
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    "Ama o harika performansta bile tam takım gibi değillerdi. Mükemmel bir Hazard vardı mesela. Bence Belçika'daki bölünmüşlük milli takımda da var. Takım olamıyorlar bir türlü. Elenmeyi net hakettiler."
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    - Dünya Kupası'nda şu ana kadar en çok hangi takımı beğendiniz? Hangi takımlar finale göz kırpıyor? 

    "Grup aşaması maçları ve 3 son 16 maçı izlemem sonucunda Brezilya ve Fransa'nın diğer takımlardan ayrıldığını net görüyorum. Brezilya - Fransa - Portekiz final adaylarım." 
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    "Ama Hollanda da büyük bir sürprizle hem Arjantin hem Brezilya'yı eleyip finalist olursa şaşırmam. En iyi teknik direktör onlarda çünkü. En net tarif edilebilir oyun da."
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    - Dünya Kupası'nın sürprizi şu ana kadar ne oldu? 

    "Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi tüm zamanların en büyük sürprizi olarak kabul ediliyor. Japonya'nın hem Almanya hem İspanya'yı geriden gelip yenmesi de büyük iş. Fas dikkat çekici kadrosunun hakkını verdi." 
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    - Messi ve Ronaldo'nun son dünya kupası. Sizce evrenin hangi isme Dünya Kupası borcu var?

    "Bu iki ismin finalde karşılaşması dünya futbolunun en büyük rüyasının gerçekleşmesi demek olur. İnşallah öyle olur ama her ikisi de finali göremezse sürpriz olmaz." 
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    "Lakin dünya futbolunun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu var. Ronaldo daha zorunu, Avrupa Kupası'nı kazandı zaten."
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    - Japonya, Fas ve Güney Kore'nin peformanslarını nasıl buldunuz?

    "Japonya ve Güney Kore'nin "Bir şeyler" yapması sürpriz sayılmayacaktı. Ama Japonya'nın Almanya ve İspanya'yı geriden gelip yenmesi müthiş bir işti." 
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    "Bence enteresan bir teknik adamları var. Fas da teknik adam dokunuşları olan bir takım görünümü verdi. Fas, İspanya'yı da eleyebilir. Ama Kore bence iyi oyunla değil, mücadele gücüyle buraya geldi."

     
  • Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

    KUPADAKİ SON DURUM:

    Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı devam ederken belli olan çeyrek final eşleşmeleri Hollanda - Arjantin ile İngiltere - Fransa oldu.

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