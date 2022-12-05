Serdar Ali Çelikler'den 2022 Dünya Kupası yorumu: Final adaylarım...

- Dünya Kupası'nda şu ana kadar en çok hangi takımı beğendiniz? Hangi takımlar finale göz kırpıyor?

"Grup aşaması maçları ve 3 son 16 maçı izlemem sonucunda Brezilya ve Fransa'nın diğer takımlardan ayrıldığını net görüyorum. Brezilya - Fransa - Portekiz final adaylarım."