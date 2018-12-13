Beşiktaş bundan 1 yıl evvel gruptan lider çıkmayı garantilediği için Şampiyonlar Ligi son maçında Leipzig deplasmanına yedek ağırlıklı kadro ile gitti. Orada da kazanıp 14 puanla namağlup bir şekilde bir daha tekrarı çok zor bir başarıya imza attı.
Tam 1 yıl sonra çok da zor olmayan bir UEFA grubundan elendi. Zaten Linz'de ve hatta Sarpsborg'da elenmekten son dakika golleri ile kurtulmuştu...
Dolayısıyla 6 maçta son derece kötü performansla oynayarak hak ederek elendiler.. Son Malmö maçında "eksikler" konuşulacak olsa da Linz deplasmanında son saniye golü ile elenmekten kurtulunduğu ve o maçta sezona başlanan Negredo ile oynandığı unutulmamalı. Peki neden böyle oldu. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu çok eridi. Çok zayıfladı. Sezon içinde Negredo Pepe ve Babel de parasal kaynak eksikliği nedeniyle kaybedildi. Talisca ve Fabri'nin kaybı sonrası zaten santrfor eksiğin varken Negredo sadece yıllık maaşından kurtulunması için gönderildi. Babel ve Pepe de parasal problemlerle kaybedildi. Babel'in maaşına yüksek zam istemesi ve reddedilmesi dolayısıyla üstü örtülü bir kadro dışı cezası ile karşı karşıya kalması anlaşılabilir. Ancak parasını isteyen Pepe'ye uygulanan 'yersen sakat' cezası takıma zarardır. Gökhan Gönül ve Adriano'nun da sözleşme problemleri ile "kafa karışıklığı" yaşadıkları da göz önüne alındığında Beşiktaş'ın kadrosunun ne kadar eridiği görülüyor.
Fikret Orman'ın bir karar vermesi gerek. Bu mali durum ile kulübü götüremiyor. Darboğazı aşamıyor. Vodafone Park'ın finansmanı için Ziraat Bankası'ndan alınan kredinin balon ödemesi de 2019'da. Onun da ödeneceği göz önüne alındığında Beşiktaş'ın transfer yapması da zor gözüküyor. Fikret Orman ya aday olmayacak ya da çıkıp durumu tıpkı feda dönemindeki gibi açıklıkla anlatacak. Yanındaki 'çok bilen' yöneticilerden de daha iyi bir kadro kuracak. Beşiktaş'ın kadro erimesi yönetim kadrosunun erimesi ile doğru orantılı çünkü.
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