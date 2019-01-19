Başkan Erdoğan'ın açık desteğine karşın borç yükünden kurtulamayan ve oyuncularına aylardır para ödeyemeyen; bu minvalde İsmail Kartal gibi bir emekçiyi bile isyan ettirip Bayram Bektaş'ın bile 1 maç tahammül edebildiği bir takım Ankaragücü. Bir mucize olmazsa geçtiğimiz yıl Karabük'ün yaşadığı durumu yaşayacak. G.Saray-Kulüpler Birliği gerilimi döneminde imza attığı bildiri aleyhine konuşması ve kulübü mali açıdan idare edememesi dışında bir referansı olmayan başkanı ile gerçek bir Türkiye futbol kültü olan Ankaragücü, ligin en sorunlu takımı. Galatasaray adına en rahat başlangıç yapılacak ekipti. G.Saray bu tip maçları çok iyi oynar. Rakibin durumundan fevkalade istifade eder. Mesela "Falanca vaziyetteki filanca takımı dahi yenemedi" türünden cümleler G.Saray için pek kurulmaz. Cimbom da öyle başladı. 50. saniyede öne geçtiler. 21'de 2. gol; 25'te 3. gol geldiğinde canlı bahis yapan şirketler "3-0'dan sonraki bahisler için tahtaları kapattı" bilgisi geldi. Hatta bana gönderilen bir mesajda skorun 3-1'e gelme ihtimaline bile 1'e 9 veriyorlardı. G.Saray'ın oynadığı takım bu kadar zayıf ve dağınık diye G.Saray'ın gollü zaferini küçümseyemez kimse. Bilhassa Mariano - Feghouli'li sağ kanat öldürücüydü. Onyekuru'nun hat - trick'i onun adına büyük özgüven demektir. Taraftarın, Abdürrahim Albayrak'ın hatrını sorarak dile getirdiği '5 aydır hala alınamayan santrafor' gelmiş olsa büyük bir moralle başlayabilirdi lige..

Bu maçla ilgili bir eleştiri yapmak manasız. Açıkçası "Bu galibiyet yanıltmasın..." falan diye başlayan cümleler de kurmayı doğru bulmuyorum. Gayet başarılı bir sonuçtur. Yeni transfer Marcao hakkında da bir fikrimiz oluşması için birkaç müsabaka daha bekleyelim. Kalan 16 maçın 7'si içeride. Muhtemelen buradaki toplam 21 puanın 17-19'u toplanacaktır. 22'nci şampiyonluğun şifresi ise deplasman performansında saklı olacak.

Haa bu arada Abdürrahim Albayrak da bi' zahmet Fatih Altaylı'yı arasın da neden 5 aydır, (Evet Gomis gittikten bu yana geçen süre 5 ay) bir santrafor alamadıklarını anlatsın. Anlatsın ki biz de bilelim taraftar da..



